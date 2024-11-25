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微電車違規本月30起取締 台中通過自治條例違規拖吊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局訂定「移置保管自治條例」，今在市議會法規委員會討論，因應未來可能違停保管、移置，須有法源。圖／警察局提供
台中市交通局訂定「移置保管自治條例」，今在市議會法規委員會討論，因應未來可能違停保管、移置，須有法源。圖／警察局提供

微型電動二輪車正式納管，台中市議會法規委員會今另通過過，明定駕駛若有違規停車情況且人不在現場，可破壞鎖具，直接移置保管，明年初實施。

中央納管微型電動二輪車，11月30日起未掛牌、戴安全帽將取締，台中市交通局統計，截至10月底有2萬9544輛登記。

中央規定，取締未掛牌微型電動二輪車，且規定14歲以上才可騎且需戴安全帽，時速不能超過25公里，已登記的電動二輪車違停拖吊。

道路交通管理處罰條例未規定微型二輪車拖吊相關規定，台中市交通局訂定「移置保管自治條例」，今在議會法規委員會討論，因應未來可能違停拖吊，須有法源，今天在市議會法規委員會審查通過，將送大會二三讀。

自治條例共8條，明定若微型電動二輪車有違規停車或於行駛中發生故障或事故，未及時移置等，駕駛人不在場或未及時移至適當位置，執行將者可逕予移置及保管，要繳移置費及保管費。

另外，明定若微型電動二輪車被拖吊，應通知車主限期領回，屆期未領回或無法查明車輛所有人，經公告3個月，仍無人認領由交通局拍賣。

市議員李中要求交通局要將一般車輛移置辦法改為「自治條例」，讓兩法同位階。

台中市 安全帽 違停 電動

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