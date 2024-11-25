看準兩知名媽祖廟建醮需求 麗寶福容大飯店推「茹素餐」

台中山海線2間知名媽祖廟年底接連建醮，豐原慈濟宮為20年一度活動，大甲鎮瀾宮則是時隔36年的建醮，麗寶福容大飯店看準信徒需求，推出3~4人份的「祈安建醮茹素餐」在齋戒期間也能品嘗美味料理。

祈安建醮茹素餐使用新社盛產的蕈菇和羊肚菌等菇類，剁碎炒香包入腸粉，以甜醬油提味，做成「港式菌菇靚腸粉」，還有將麻竹筍乾塞入整顆冬瓜，先炸後蒸製成，清爽甘甜的「東坡金剛釀火方」與「牛蒡松露蒸米糕」、「淮山枸杞素心湯」等7道菜品，內容豐盛。

對春節長達9天連假，麗寶福容大飯店除夕至初三也推出了圍爐宴套餐，除夕當天預訂已近7成。而且，因為明年過年較早，不少人已開始安排春節出遊，麗寶福容大飯店也推出兩人同行最低1萬3888元起，和賽車主題旅店兩人6888元起的的住房專案。

圍爐宴菜色主打食補，例如選用王功黃金蜆，與現流海石斑清蒸而成的「黃金蜆蒸海石斑」，以及選用金錢鰻、烏骨雞、藥材慢燉數小時，益氣補血的「龍鰻淮杞燉烏雞」。還有爐烤莎莎豬肋排、椒鹽軟殼蟹米糕、燕窩手作蛋塔等10道菜品，若想外帶，也有8種菜色可單點、套組選購，每道380元至2988元不等。