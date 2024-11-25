快訊

選民服務途中被逆向車撞飛 雲縣議員陳芳盈嚴重車禍救治中

台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

12強賽／F-16V升空伴飛！賴清德指示比照奧運 機上「現身」迎中華英雄

南投縣適性體育競賽盛大舉行 選手們勇於挑戰自我

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

第72屆南投縣適性體育競賽11月24日上午在南投縣立體育場舉行盛大舉行，共60個單位、2,400人次選手及200名職員參與。

王瑞德副縣長表示，縣府重視身心障礙朋友的福利，也積極將愛心與關心化為實際行動，並且推展多樣適應運動項目；今年五月份全國身心障礙國民運動會在南投舉辦，精緻服務與體驗讓各縣市留下深刻印象，本屆全障運本縣勇奪12金16銀8銅的佳績，尤其是特奧羽球項目獲得1金3銀2銅的優異成績，而本屆縣運適性運動競賽也將特奧羽球納入競賽項目。

王副縣長期勉，藉由本次運動會，讓本縣特教學生、團體有更好的身心發展，運動帶來健康，健康的身體才有幸福快樂的生活，也期許下屆全國身障運本縣再傳佳績。

今年的全縣適性體育運動會辦理8項目，分別60公尺徑賽、壘球擲遠、游泳、桌球、特奧羽球、特奧滾球、飛盤擲準、雙龍搶珠，陸續分別於竹山高中、三和游泳池、縣立體育場、草屯體育館舉行。

聚傳媒

南投縣 運動 體育館

延伸閱讀

中華奪金基隆放鞭炮送燒賣 民眾排長龍：昨晚感動哭了

南投10：30發生規模4.1地震 11縣市有感

南投草屯鎮長補選 藍綠陣營擬近日宣布徵召選將

南投縣運會聖火傳遞 邀縣民24日一起為中華隊加油

相關新聞

南投縣適性體育競賽盛大舉行 選手們勇於挑戰自我

第72屆南投縣適性體育競賽11月24日上午在南投縣立體育場舉行盛大舉行，共60個單位、2,400人次選手及200名職員參與…

歡慶12強賽台灣奪冠 台中購物節加碼送全隊簽名球1顆

台灣隊勇奪12強棒球賽冠軍，台中市副市長鄭照新今天宣布，正在進行中的台中購物節，將加碼送出台灣隊全體球員簽名球1顆，這將...

影／中興新村門面慘毀 綠蔭大道「光禿禿」路樹全斷頭…公所給原因

南投中興新村是台灣省政府所在地，隨處可見綠樹林蔭，但草屯公所近期發包修剪路樹，竟是直接將樹木斷頭，從國道3號中興交流道進...

台中市囤房稅2.0版將送議會二三讀 全市9.7萬戶受影響

「台中市房屋稅徵收率自治條例」今天通過市議會法規委員會審查，主要內容非自用住宅戶數在2戶以內稅率為3.2% ，3至4戶為...

竹山防汛路照明不足…藍委會勘挨批配合業者 游顥團隊籲勿模糊焦點

國民黨立委游顥服務處接獲陳情，竹山鎮下坪里防汛道路夜間照明不足，盼增設路燈，卻遭指與業者興建寵物生命園區有關，游顥團隊呼...

微電車違規本月30起取締 台中通過自治條例違規拖吊

微型電動二輪車正式納管，台中市議會法規委員會今另通過過，明定駕駛若有違規停車情況且人不在現場，可破壞鎖具，直接移置保管，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。