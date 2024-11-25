南投縣適性體育競賽盛大舉行 選手們勇於挑戰自我

第72屆南投縣適性體育競賽11月24日上午在南投縣立體育場舉行盛大舉行，共60個單位、2,400人次選手及200名職員參與。

王瑞德副縣長表示，縣府重視身心障礙朋友的福利，也積極將愛心與關心化為實際行動，並且推展多樣適應運動項目；今年五月份全國身心障礙國民運動會在南投舉辦，精緻服務與體驗讓各縣市留下深刻印象，本屆全障運本縣勇奪12金16銀8銅的佳績，尤其是特奧羽球項目獲得1金3銀2銅的優異成績，而本屆縣運適性運動競賽也將特奧羽球納入競賽項目。

王副縣長期勉，藉由本次運動會，讓本縣特教學生、團體有更好的身心發展，運動帶來健康，健康的身體才有幸福快樂的生活，也期許下屆全國身障運本縣再傳佳績。

今年的全縣適性體育運動會辦理8項目，分別60公尺徑賽、壘球擲遠、游泳、桌球、特奧羽球、特奧滾球、飛盤擲準、雙龍搶珠，陸續分別於竹山高中、三和游泳池、縣立體育場、草屯體育館舉行。

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