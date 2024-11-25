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影／周末人車塞爆！合歡山慘成「武嶺菜市場」 警方出招改善
合歡山武嶺是全台公路最高點，常湧入大批遊客追星、看日出，周末假日更是人車塞爆停車場及周邊道路，交通打結，「武嶺菜市場」場景幾乎已成常態。警方規畫本周起將假日交通疏導勤務提前至凌晨4時，加強沿線疏導，且嚴格取締。
合歡山武嶺海拔3275公尺，是台灣公路的最高點，開車、騎車就能一路直上，且當地設有停車場及觀景平台，方便民眾停車觀星、追雪、看日出，且入夏涼爽，總是吸引大批遊客前往旅遊，每逢跨年、元旦等特殊節日更是塞成「菜市場」。
今年更因「紫金山彗星」現蹤颳起追星風潮，且環島、車聚風氣盛行，前往合歡山的人車更多，尤其假日因車流量太大，塞車狀況較往年更劇，「武嶺菜市場」場景幾乎已成假日常態，由於當地交通經常打結，成媒體焦點，也令人詬病。
由於，上個周末假日清晨，合歡山武嶺又湧入大批人車，造成交通壅塞，當地警方決定調整交通勤務時間，仁愛警分局表示，部分民眾車輛違停，影響雙向車流，該分局將滾動修正勤務時段，並針對重點時段，機動加派警力加強交通疏導。
仁愛警分局表示，針對合歡山已有編排假日交通疏導勤務，勤務起始時間為清晨5時，但員警發現民眾很早抵達，通常到場執勤時已見大批人車，此時才要疏導人車或取締違規，效果大打折扣，因此本周起交通假日疏導勤務提前至凌晨4時。
而交通疏導範圍為合歡山昆陽以上至武嶺、合歡山莊停車場，其中昆陽上武嶺的因路幅狹窄為重點路段，將啟動號誌儀控，兩端也將加派警力駐守管控車流，並視警力需求調派各警所支援，透過沿途機車巡邏疏導，並嚴格執行違規停車取締。
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