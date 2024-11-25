台中海線人口創新高 沙鹿本月突破10萬、市府祭好禮

台中市海線因生活機能漸完善，吸引大量人口遷入，沙鹿人口最近破10萬大關、梧棲、清水今年也創高峰。民政局長吳世瑋表示，在交通、建設與產業發展三大利多加持，吸引建商推案造鎮，帶動海線地區人口持續成長，發展性持續看好。

沙鹿、龍井、梧棲、清水有海線四小龍之稱，梧棲去年3月突破6萬人、清水今年4月突破9萬人，沙鹿總人口數11月13日創新高，突破10萬大關。

吳世瑋指出，沙鹿區鄰近中部科技園區、精密科學園區，加上交通路網，鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，今年正式通車的中科園區西南向聯外道路，交通建設逐步到位，另在中科擴廠效應帶動下，為沙鹿帶進大量人口。

此外，台中捷運藍線將在明年動工，未來連接台中港與台中火車站，從海線貫穿市區，其中捷運藍線在沙鹿有6個站體，帶動當地生活機能更臻完善。

吳世瑋提到，重要建設包括沙田停車場啟用，推動南山截水溝計畫，改善南斗路、北勢東路區域淹水；沙鹿兒運暨體適能中心啟用，打造全台首座兒童專屬運動中心；啟動沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程，沙鹿區埔子市民活動中心啟用，新設沙鹿區鹿陽國小等。

沙鹿區長張世祺表示，沙鹿區人口數10月13日突破10萬大關，第10萬名設籍者可獲得金鎖片及6000元禮券等4萬元的好禮；第9萬9996至9萬9999名設籍者可獲得6000元禮券。「新生兒加碼獎」，從第10萬名設籍民眾往前推算前5名設籍新生兒都可獲得6000元禮券，其中最接近10萬人的幸運新生兒，更可獲得金鎖片及紀念獎盃加碼好禮。

市府將舉辦慶祝活動，在沙鹿公所臉書留言，符合資格者有機會獲得「沙鹿區十全十美驚喜包」，共100份。網羅沙鹿區10項在地名產，包括練勤堂得獎太陽餅、拾個月手工餅乾、陳石城肉乾、味丹企業泡麵、福壽企業芝麻油、建菘滴雞精、沙鹿農會黃金活力餐包、鹿寮成衣商圈魔術頭巾、卓華興老師柴燒小茶杯及漢翔公司以飛機邊角料所製的飛機鑰匙圈，充分體現沙鹿區物產豐饒及人文特色。