台中沙鹿人口突破10萬 市府分析得力這3大因素、未來仍看好

台中市政府今天說，沙鹿總人口數近日創新高，正式突破10萬大關。民政局長吳世瑋感謝議會支持與市府攜手合作，提升海線地區各項建設力道，在交通、建設與產業發展的3大利多加持下，吸引建商推案造鎮，因此帶動海線地區人口增長，未來發展性持續看好。

他說，沙鹿區鄰近中部科技園區、精密科學園區，加上交通路網便捷，鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，以及今年正式通車的中科園區西南向聯外道路，交通建設逐步到位，並在中科擴廠效應帶動下，為沙鹿帶來大量人口紅利。

此外，台中捷運藍線將在明年動工，未來連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，其中沙鹿區在捷運藍線又有6個站體匯聚，將帶動當地生活機能更臻完善。

沙鹿區長張世祺說，沙鹿區人口數13日突破10萬大關，第10萬名設籍民眾，可獲得金鎖片、紀念獎盃及6千元全聯禮券等，市價約4萬元。而第9萬9996至9萬9999位的設籍民眾每人則可獲得6千元禮券。

此外，鼓勵市民在沙鹿區成家育兒，更增頒「新生兒加碼獎」，第10萬名設籍民眾往前推算前5名設籍新生兒都可獲得6千元大樹藥局禮券，其中最接近10萬人的幸運新生兒，更可獲得金鎖片及紀念獎盃加碼好禮。

張世祺說，為與民眾一同分享榮耀和喜悅，市府與沙鹿區公所特備準備100份「沙鹿區十全十美驚喜包」，驚喜包網羅沙鹿區10項在地名產，包括練勤堂得獎太陽餅、拾個月手工餅乾、陳石城肉乾、味丹企業泡麵、福壽企業芝麻油、建菘滴雞精、沙鹿農會黃金活力餐包、鹿寮成衣商圈魔術頭巾、卓華興老師柴燒小茶杯及漢翔公司以飛機邊角料所製的飛機鑰匙圈等，充分體現沙鹿區物產豐饒及人文特色。