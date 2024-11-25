浪潮形彰濱慶安水道景觀橋動工 可接台61線與塭仔漁港

總費達1億元的彰濱工業區線西區慶安水道景觀橋工程，今天上午動工，縣長王惠美說，這條長達165公尺的景觀橋，設計採S形配合浪潮造型，預定2026年7月完工，將接台61線與塭仔漁港，供自行車及行人使用，將成為遊客拍照打卡的好景點。

王惠美表示，這項工程原本規劃7800萬元，但歷經7次招標，因為這裡的潮汐、施工便道鋪設等有很多需克服的問題，所以流標7次，經過檢討後，第8次終於標出去了，期待如期如質完工。

王縣長表示，這座景觀橋可以連結台61線到塭仔漁港，連接慶安水道遊憩自行車道與線西鄉塭仔漁港遊憩市集及周邊特色景點，完善濱海遊憩需求及觀光發展，縣府下一步也與區漁會共同努力來整建塭仔漁港，未來可形成一條觀光動線，串連台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國等觀光工廠，以及在地特色產業，可以安排一日遊、二日遊。

王惠美指出，彰濱慶安水道已成為彰化縣發展西北角遊憩與觀光的重要資源，縣府除了打造慶安水道「彰濱水樂園」品牌，供民眾暑期體驗SUP、獨木舟、水上自行車等項目，沿岸又有「白色海豚屋」美名的彰化自然生態教育中心，加上已啟用的「嬉濱海豚公園」及周邊光環境優化，營造遊憩區夜間美景，近年來已成為熱門的旅遊景點，這次景觀橋新建，期待將繼「白色海豚屋」後，成為彰化縣西北角的重要景點。

經濟部產業園區管理局台中分局組長林怡妏表示，彰濱工業區的開發已經將近40年，目前線西區即將進行整體規劃改善，以後會有更多在地居民可以來這裡生活。

立委謝衣鳯表示，新建跨海大橋以後帶來更多人潮，讓漁港更加繁榮發展；縣議員林宗翰表示，跨海景觀橋，可以實現地方「一日觀光廊道」的夢想，還要進一步改善塭仔漁港周邊環境，帶動濱海地區的觀光發展。