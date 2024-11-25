影／草屯鎮長補選 無黨籍簡賜勝「歸隊」披藍袍參戰
南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會已公告明年1月18日辦理補選投票。國民黨南投縣黨部今宣布，縣議員簡賜勝「歸隊」披藍袍參選；簡賜勝說，他很早就加入國民黨，但都以無黨籍參選成失聯黨員，如今接受徵召，盼讓草屯風華再現。
國民黨今舉辦「團結草屯 再創幸福」記者會，縣長許淑華、黨團書記長陳淑惠及縣黨部主委楊麗川同台宣布，草屯鎮長補選徵召簡賜勝參選，其黨內、民眾黨、無黨籍等多名議員及草屯鎮代、里長也到場力挺高呼「凍蒜」，展現團結氣勢。
國民黨縣黨部主委楊麗川說，草屯鎮長補選時間急迫，優先徵詢在地議員，經許縣長整合順利取得地方共識，並於23日補選提名審查委員會，一致推舉簡賜勝參選。而簡賜勝早在2000年就加入國民黨，現在歸隊，也已向黨中央提報核定。
其黨團書記長陳淑惠則表示，簡賜勝從2015年當選縣議員，不僅連任3屆，更在上屆、本屆議員選舉都是全縣最高票，如今接受徵召，披藍袍參選，同樣獲鄉親支持，草屯有27里，今天有25名里長到場支持，足見其服務表現深得民心。
南投縣長許淑華說，簡鎮長驟逝令人不捨，但鎮務仍要正常推動，且能與縣府配合，而地方都知道簡賜勝有意投入下屆鎮長選舉，且持續暖身，因此協助了解黨內李洲忠、唐曉棻、簡峻庭等在地議員意願並整合，過程順利，讓徵召取得先機。
對於將披藍袍參選，簡賜勝則說，他其實很早就加入國民黨，但因都以無黨籍參選，變成失聯黨員，如今按程序接受黨內徵召，他盼讓草屯風華再現，人口回流，成為宜居城市，後續將全力與國民黨並肩作戰，並邀許縣長擔任其競總主委。
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