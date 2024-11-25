台中豐原大道自來水管工程 12月起封閉部分路段

自來水公司在台中市辦理「豐原大道環狀埋設幹管工程」，12月1日起將階段性封閉豐原區豐原大道豐社路至豐洲路部分路段，施工期長達30天，預計明年1月解除調撥。

民眾黨籍台中市議員陳清龍、自來水公司、中市府交通局、豐原區公所及豐原警分局，針對「豐原大道環狀埋設幹管工程」工程前往會勘，豐原警分局今天發布文字稿說明。

基於調撥後車道寬度緊迫，豐原大道八段南向路側停車格在調撥車道期間皆塗銷，以增加調撥車道的寬度，提高用路人行車安全，警方呼籲民眾切勿違規停車。

調撥車道也考量規劃汽機車分道行駛，機車車道以型鋼護欄阻隔；調撥車道以交通錐（輔以鋼釘固定）加連桿來區分車道，路口部分以紐澤西護欄區分，並加強路口夜間警示。

調撥期間的豐原大道八段豐社路口、前寮路口（及東邊巷道）、豐洲路口，將派遣8名義交人員24小時協助指揮引導。警方強調，豐原大道今年已發生17件道路交通事故，是豐原警分局轄區前十大易肇事路口之一，行經此路口應小心慢行。

豐原警分局長林大為表示，豐原大道是豐原的主要幹道，平時車流量就大，近期又因調撥車道致行車動線交織混行，呼籲民眾行經一定要減速慢行。