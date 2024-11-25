快訊

潛逃24天陳啓昱逃亡海外是幌子？曾聯繫親友 不排除有人協助

北市內湖男持刀當街砍殺女友 她胸腹中刀無生命跡象送醫急救

他讚悠遊卡「Super i貼卡」其實很好用！被挖出2致命傷：都失效了

台中豐原大道自來水管工程 12月起封閉部分路段

中央社／ 台中25日電

自來水公司在台中市辦理「豐原大道環狀埋設幹管工程」，12月1日起將階段性封閉豐原區豐原大道豐社路至豐洲路部分路段，施工期長達30天，預計明年1月解除調撥。

民眾黨籍台中市議員陳清龍、自來水公司、中市府交通局、豐原區公所及豐原警分局，針對「豐原大道環狀埋設幹管工程」工程前往會勘，豐原警分局今天發布文字稿說明。

基於調撥後車道寬度緊迫，豐原大道八段南向路側停車格在調撥車道期間皆塗銷，以增加調撥車道的寬度，提高用路人行車安全，警方呼籲民眾切勿違規停車。

調撥車道也考量規劃汽機車分道行駛，機車車道以型鋼護欄阻隔；調撥車道以交通錐（輔以鋼釘固定）加連桿來區分車道，路口部分以紐澤西護欄區分，並加強路口夜間警示。

調撥期間的豐原大道八段豐社路口、前寮路口（及東邊巷道）、豐洲路口，將派遣8名義交人員24小時協助指揮引導。警方強調，豐原大道今年已發生17件道路交通事故，是豐原警分局轄區前十大易肇事路口之一，行經此路口應小心慢行。

豐原警分局長林大為表示，豐原大道是豐原的主要幹道，平時車流量就大，近期又因調撥車道致行車動線交織混行，呼籲民眾行經一定要減速慢行。

台中市 豐原 車道

延伸閱讀

2家水電行均參與政府水管線改善工程投標 雙方負責人被爆有父女關係

國10延伸六龜動土 卓揆：救命的路

影／國10延伸美濃至六龜新威路段動工 2030年全線通車

竹市奪金安獎7項大獎 交通工程全國第2組第一名兩連霸

相關新聞

中華隊奪冠 運彩公會嗨喊今送500份雞排加碼獎金

世界12強棒球賽，中華隊拿下首冠，全台瘋狂。運彩公會理事長何昱奇賽前祭出500份雞排+獎金大放送，最狂送7千元，向冠軍致...

影／草屯鎮長補選 無黨籍簡賜勝「歸隊」披藍袍參戰

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會已公告明年1月18日辦理補選投票。國民黨南投縣黨部今宣布，縣議員簡賜勝「歸隊」披藍袍參選...

慶祝中華隊12強得冠 這家公司17名員工本月加薪5千元

台中市梧棲的亦荃水電材料公司老闆陳義仁，為慶祝中華隊12強得冠，決定每位員工本月均加薪5千元，未來也會持續為員工加薪。另...

台中「阿飄路」終得拓寬 盧秀燕：身為烏日媳婦一定要做

台中市由烏日市區到清新溫泉飯店的成功西路，長期以來因為路小又通過公墓區，有「阿飄路」之稱，居民多年來持續陳情，希望拓寬改...

中華隊12強奪冠 盧秀燕捨不得脫下球隊送她的球衣

中華棒球隊12強奪冠，台中市長盧秀燕上午主持道路開功典禮時，仍捨不得脫下中華隊送給她的球衣。她說，從昨天晚上開始，一直歡...

強化交通觀念 不只台灣學生、台中交大向200外籍生宣導

台中市警局交通大隊為強化學生交通安全意識，22日與監理所、勤益科大舉辦「大型車視野死角及內輪差體驗」及「微型電動二輪車」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。