台中「阿飄路」終得拓寬 盧秀燕：身為烏日媳婦一定要做

台中市由烏日市區到清新溫泉飯店的成功西路，長期以來因為路小又通過公墓區，有「阿飄路」之稱，居民多年來持續陳情，希望拓寬改善。市長盧秀燕聽到市民心聲，決定以8億餘元拓寬改善，上午舉辦拓寬工程開工典禮，地方人士紛參與慶祝。

拓寬部分長2.55公里，由成功嶺大門西側至清新溫泉飯店，最窄處僅3.5公尺的道路將拓寬為15公尺，不僅有汽機車道、人行道，還有自行車道，預計2026年10月完工。且附近施設排水和滯洪沉砂池，可有效避免淹水問題。

盧秀燕說，地方人士為這條路持續陳情16、7年，她身為烏日媳婦，雖然拓寬經費高，但再怎麼困難也要推動。道路拓寬後，不僅方便通行，也讓烏日市區、高鐵站到望高寮、東海商圈、台中工業區一帶的交通得以串聯，行車更為順暢，也提升行車安全。

她簡報時一度指著一張照片說，大家可以看看上面還有市議員吳瓊華當年陳情的畫面。現場民眾看到照片，紛笑出聲來。盧秀燕同時也感謝立委顏寬恒和多位市議員和里長的持續爭取。

建設局長陳大田說，以往烏日通往台中工業區僅靠學田路，且成功西路太過狹窄，會車困難，又是前往烏日第九公墓必經之路，每逢清明掃墓都造成交通堵。