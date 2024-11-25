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中華隊12強奪冠 盧秀燕捨不得脫下球隊送她的球衣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華隊12強奪冠，台中市長盧秀燕上午主持道路開功典禮時，仍捨不得脫下中華隊送給她的球衣。記者黃寅／攝影
中華隊12強奪冠，台中市長盧秀燕上午主持道路開功典禮時，仍捨不得脫下中華隊送給她的球衣。記者黃寅／攝影

中華棒球隊12強奪冠，台中市長盧秀燕上午主持道路開功典禮時，仍捨不得脫下中華隊送給她的球衣。她說，從昨天晚上開始，一直歡欣不止，身上這件繡了她名字的球衣也還會再持續穿上兩天。

盧秀燕為了替中華隊加油，特別連續兩天在市府廣場開直播趴，分別都吸引了2至3萬參與，她也連續兩天參加，並說聲音都喊啞了；一直到今天，心裡都還好興奮。

她也相信，台中市府前聚集的加油場面，是至今最大的。尤其是附近住戶從高空拍的角度，搭配加油聲，更是震撼人心。

盧秀燕說，球衣上特別繡了她的名字，所以她還要再穿兩天，享受勝利成功的美妙嗞味。而且，巧合的是，她今天開工的路就是成功嶺大門左側的成功西路，不僅國家的棒球隊成功了，這條路得以拓寬開工，也成功了。

成功嶺 盧秀燕

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