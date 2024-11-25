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強化交通觀念 不只台灣學生、台中交大向200外籍生宣導

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局交通大隊22日前往勤益科大，向外籍學生宣導交通觀念。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊22日前往勤益科大，向外籍學生宣導交通觀念。圖／台中市交大提供

台中市警局交通大隊為強化學生交通安全意識，22日與監理所、勤益科大舉辦「大型車視野死角及內輪差體驗」及「微型電動二輪車」交通安全宣導活動，該校200名越南、印尼籍等東南亞學生參與，交大希望讓外籍學子了解大型車「視野死角」的危險性，減少學生交通事故的發生。

台中市警局交通大隊表示，為使學生了解大型車輛「內輪差」及「視覺死角」問題，將大型警備車開進校園，讓學生輪流上車親自體驗大型車的視覺盲點與內輪差，並從大車司機的視角觀察車外道路環境，以了解如何避開大型車的危險區域。

另為因應微型電動二輪車已正式納管，所有車主在今年11月29日前投保強制汽車責任險並完成掛牌，才可合法行駛於道路，將在11月30日開始取締於道路行駛未掛牌的微型電動二輪車。

警方向學生提醒五項要點，要審驗合格、要掛牌、要投保強制險、要滿14歲以上才能騎乘、要戴安全帽；此外有四項不可違規的重點，不可酒駕、不可超速、不可載人、不可改裝，以免違規受罰。

台中市交大隊長鄭鴻文說，很重視學生交通安全，提醒學生不論是騎乘車輛或行走於道路上都要遠離大型車輛，避免陷入大車內輪差範圍。

另微型電動二輪車雖然不需要考取駕照就可以騎乘，但騎乘時要戴安全帽，不能雙載，更不可擅自變更電子控制裝置或原有規格。希望透過體驗及宣講方式，讓每位學生都能安全地出門，平安地回家，真正做到在日常生活中遠離交通事故的威脅。

台中市警局交通大隊22日前往勤益科大，向外籍學生宣導交通觀念。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊22日前往勤益科大，向外籍學生宣導交通觀念。圖／台中市交大提供

交通事故 台中市 電動

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