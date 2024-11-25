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「美好如此」飆戲也飆淚 周末台中歌劇院重逢

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
「美好如此」匯集演員姚坤君（右）、蔡佾玲（左）等人在台上飆戲也飆淚，11月30日、12月1日將在台中國家歌劇院登場。圖／台中國家歌劇院提供
「美好如此」匯集演員姚坤君（右）、蔡佾玲（左）等人在台上飆戲也飆淚，11月30日、12月1日將在台中國家歌劇院登場。圖／台中國家歌劇院提供

編劇暨導演王靖惇於2020年創作「如此美好」，以父親的長篇獨白，述說與寂寞共舞的最後人生旅程。2024年王靖惇再以母親觀點，寫下雙生作「美好如此」，匯集演員姚坤君、蔡佾玲、許瑩美重探親情與生命的難解議題，11月30日、12月1日邀請舊雨新知在台中國家歌劇院相遇、重逢。

「美好如此」描述颱風天裡，一家民宿發生重複預訂的失誤，導致3名旅客必須在同一個房間共度漫漫長夜；原以為互不相識的3個女人，人生竟有著意想不到的重疊。

姚坤君飾演的「美好」曾經是個醫生，現在得面對自身的疾病；蔡佾玲飾演的「語庭」離婚後搬回家住，媽媽的離世讓她人生頓失動力；許瑩美飾演的「彤彤」來自越南，到訪台灣想看看母親曾當看護的地方。在風雨平息前，她們將揭開各自生命的謎底。

姚坤君說，這齣戲談論的是親情，「美好如此的意思，像是每天關關難過關關過，如此就美好」；蔡佾玲說，這齣戲既私人又感性，講述每個人都不可能逃離的命題；許瑩美說，劇中彤彤是一個傷痕累累的青少女，希望透過這趟旅程尋找原諒的力量。

「美好如此」台北場首演後好評不斷，觀眾分享，「時間帶給我們一切，也帶走了一切，將在乎的人在心裡放好，讓美好不斷延續。」

人生 親情

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