南投埔里觀音瀑布整修2年 最快明年完工

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，2年多前因豪雨致災封閉整修，縣議員林芳伃質疑，縣府每年挹注經費修繕，但至今仍然無法開放？觀光處表示，因地質脆弱，施工又遇颱風受災，正加緊趕工，最快明年中完工。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛霧社的重要道路，沿線有觀音、彩蝶及夢谷瀑布，景致優美，享「埔霧三瀑」美譽；其中，觀音瀑布分3層，最上層落差約60公尺，水勢壯闊磅礴，是三瀑之首，常有民眾踏青健行，是當地人氣景點。

縣議員林芳伃指出，觀音瀑布交通便利，循步道往返不到1小時，就能欣賞飛瀑美景，平日就有遊客登山健身，但封閉整修2年半，連年投入修繕經費，至今無法開放，地方抱怨。

縣府表示，因觀音瀑布周邊地質較脆弱，2022年3、4月間豪大雨釀災，步道多處邊坡坍方或倒木，基於安全封閉，並向中央爭取逾1800萬元整改，但施工又遇去年卡努風災、今年0403強震，工程延宕。

觀光處長陳志賢說，專家會勘認為觀音瀑布邊坡陡峭，地質脆弱，易因天災氣候坍方落石，另步道狹窄，閃避空間不足，有安全疑慮。

陳志賢說，縣府整體規畫，已報公共工程委員會核定4000多萬元，包括強化瀑布步道設施、沿線邊坡維護、設置落石防護網、易釀災的步道區段另闢替代道路；台14線旁停車場、公廁一併改善，加緊趕工，最快明年中完成災修工程。