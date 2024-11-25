星期評論／殺雞儆猴？ 中市警官人事令遭疑雙標

台中市警局長李文章因刑大前大隊長林明佐涉洩密博弈集團案，在議會備詢被叮滿頭包，被問及刑大隊長李明道與九州案被告史鎮康是表親時，強調「有多少證據講多少話」，然而第五警分局偵查隊長曾建富近月被調為非主管，傳出九州案被告徐培菁是他的姻親有關，不免引來「雙標」質疑。

台中市警局本月8日發布警官最新人事令，其中曾建富從偵查隊長調訓練科警務正，依警局過去人事慣例，外勤主官被調內勤非主管，通常事涉酒駕、出入不正當場所，或貪贓枉法。但曾建富在五分局任職期間，未傳違法或風紀案，反而率隊積極偵辦多起社會矚目案件，對北屯治安有功。

基層盛傳，市警局長李文章做此決定，主因是曾建富與九州案被告徐培菁是姻親關係，徐是曾的大姨子，加上起訴書記載徐與曾有LINE對話紀錄；李有用人疑慮，不顧曾在此案僅是證人，仍「殺雞儆猴」，但這也與李在議會備詢時，強調「有多少證據講多少話」標準相左。

另外，今年5月間，霧峰警分局偵查隊林姓小隊長被發現在一名簽賭案犯嫌住家院子玩狗，林解釋與該名犯嫌認識多年，僅知從事中古車租賃，不知對方涉及刑案，市警局火速祭出大過、調制服警員處分，事後雖獲檢方不起訴處分，林也未獲平反。

林明佐洩密時間點在去年4、5月間，李文章在職，林明佐今年8月遭檢方起訴後，警政署以兩大過將林免職，依照警察機關辦理獎懲案件規定事項，李對林負有考監責任，林已遭免職，李也有督導不周之責，但李面對議員詢問去留，僅說一審判決後，由警政署公布懲處。

林明佐案涉案人數多、案情複雜，非一時半刻可審結，若待一審判決才有懲處，屆時李文章恐已調離台中或退休；對比李對疑有風紀但無證據的部屬，作法卻是雷厲風行，卻對自己的考監責任拖泥帶水，主政者有無「雙標」，社會自有公斷。