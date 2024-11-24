影／彰化出動這味幸運美食應援 果真中華隊大勝日本隊
2024世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊以4比0大勝日本隊，再創歷史記錄，彰化縣政府今晚在彰化縣立美術館前廣場同步直播賽事，還準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油，彰化縣長王惠美和大家一起看直播，一起為中華隊歡呼，果然迎來勝利。
「帥啦，中華隊完美完封日本！粉碎日本的冠軍夢」今晚在彰化縣立美術館前廣場全場瘋狂尖叫歡呼，縣長王惠美也數度跳起來為中華隊加油叫好，全場沸騰不已，見證中華隊又寫下歷史一頁。
縣府今晚在縣立美術館前廣場一字排開彰化爌肉飯知名店家蚵仔仁、阿章、永成、阿欽等提供的限量爌肉飯，晚間6點10分開始領券，7點發放，還有味噌湯、茶葉蛋、銅鑼燒、限量爆米花等，大家一邊開心吃爌肉飯，一邊為中華隊加油，果然盼到中華隊封冠。
中華隊昨天雖以6比9敗給日本，但雖敗猶榮，今天再接再厲，再次和日本對壘拚冠軍，由於先前中華隊出戰美國隊時，彰化縣政府在直播現場就出動彰化爌肉飯及爆米花「發功應援」，中華隊以8比2大勝美國隊，所以今晚縣府再端出幸運美食爌肉飯助陣，球迷直稱「今晚要爌肉飯配日本美食味噌湯，要把日本吃掉」，竟然一語成真，看到中華隊大勝，全場瘋狂歡呼。
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