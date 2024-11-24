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影／彰化出動這味幸運美食應援 果真中華隊大勝日本隊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油，吸引民眾大排長龍嚐美食看球賽。記者林宛諭／攝影
彰化縣府準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油，吸引民眾大排長龍嚐美食看球賽。記者林宛諭／攝影

2024世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊以4比0大勝日本隊，再創歷史記錄，彰化縣政府今晚在彰化縣立美術館前廣場同步直播賽事，還準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油，彰化縣長王惠美和大家一起看直播，一起為中華隊歡呼，果然迎來勝利。

「帥啦，中華隊完美完封日本！粉碎日本的冠軍夢」今晚在彰化縣立美術館前廣場全場瘋狂尖叫歡呼，縣長王惠美也數度跳起來為中華隊加油叫好，全場沸騰不已，見證中華隊又寫下歷史一頁。

縣府今晚在縣立美術館前廣場一字排開彰化爌肉飯知名店家蚵仔仁、阿章、永成、阿欽等提供的限量爌肉飯，晚間6點10分開始領券，7點發放，還有味噌湯、茶葉蛋、銅鑼燒、限量爆米花等，大家一邊開心吃爌肉飯，一邊為中華隊加油，果然盼到中華隊封冠。

中華隊昨天雖以6比9敗給日本，但雖敗猶榮，今天再接再厲，再次和日本對壘拚冠軍，由於先前中華隊出戰美國隊時，彰化縣政府在直播現場就出動彰化爌肉飯及爆米花「發功應援」，中華隊以8比2大勝美國隊，所以今晚縣府再端出幸運美食爌肉飯助陣，球迷直稱「今晚要爌肉飯配日本美食味噌湯，要把日本吃掉」，竟然一語成真，看到中華隊大勝，全場瘋狂歡呼。

世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊大勝日本隊，彰化縣長王惠美和大家一起看直播，一起為中華隊歡呼。記者林宛諭／攝影
世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊大勝日本隊，彰化縣長王惠美和大家一起看直播，一起為中華隊歡呼。記者林宛諭／攝影
世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊大勝日本隊，彰化縣長王惠美和大家一起看直播，一起為中華隊歡呼。圖／翻攝自王惠美臉書
世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊大勝日本隊，彰化縣長王惠美和大家一起看直播，一起為中華隊歡呼。圖／翻攝自王惠美臉書
彰化縣府準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油，果然迎來勝利。記者林宛諭／攝影
彰化縣府準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油，果然迎來勝利。記者林宛諭／攝影

世界棒球12強 中華隊 彰化

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