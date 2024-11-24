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睽違20年！台中豐原慈濟宮百年建醮大典登場 將封街普度1.5萬桌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
睽違20年，豐原慈濟宮百年建醮大典今盛大登場。圖／台中市政府提供
睽違20年，豐原慈濟宮百年建醮大典今盛大登場。圖／台中市政府提供

睽違20年！豐原慈濟宮今展開7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」，推行齋戒茹素，並藉此酬謝神恩。民政局長吳世瑋出席「發表呈文」科儀祈福團拜，祈求「豐原媽」庇佑國泰民安、風調雨順。

慈濟宮表示，該廟在1949年、1965年、1984年及2004年舉辦祈安三獻醮，今年睽違20年，配合台中縣市合併升格，首次舉辦五朝清醮，並結合在地特色，發行葫蘆墩平安護照、全台十大宮廟葫蘆墩祈福遶境、葫蘆墩環壇馬拉松等。

吳世瑋說，豐原慈濟宮主祀天上聖母，地方俗稱豐原媽、葫蘆墩媽，香火鼎盛，廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務。今年迎來百年建醮大典，慈濟宮主委陳誌鋒率領全體幹部耗時1年半費心籌辦，市長盧秀燕將出席建醮大典11月30日的普度開香。

立法院副院長江啟臣說，很榮幸參與豐原慈濟宮百年建醮大典，感謝廟方全力參與、地方人士熱情響應，這是豐原寫下重要歷史扉頁的一天。

市議員張瀞分說，這是她第四次參加豐原慈濟宮建醮，第一次是她2歲時，大家就能猜出她年紀多大。在場人士也回應希望她可以繼續參與下次建醮，與豐原慈濟宮續寫歷史新頁。

陳誌鋒說，豐原慈濟宮百年建醮大典是豐原人的驕傲，今天首日首場「發表呈文」科儀是建醮最重要的儀式，感謝大家齊聚豐原慈濟宮一同與「豐原媽」見證這段歷史。

豐原慈濟宮建醮大典活動今天「發表呈文」科儀後開場，市府陽明大樓前廣場設置祈福區，用1萬斤白米排列成「祈福米龍」，上午11時米龍開光儀式；11月29日有送彩船、放水燈儀式；11月30日下午3時30分將在總壇聖母壇開香，復興路將封街普度，桌數高達1萬5000桌、總長約100公尺，將是難得一見的地方盛況。

台中市民政局長吳世瑋（右一）出席豐原慈濟宮百年建醮首場「發表呈文」科儀祈福團拜。圖／台中市政府提供
台中市民政局長吳世瑋（右一）出席豐原慈濟宮百年建醮首場「發表呈文」科儀祈福團拜。圖／台中市政府提供

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