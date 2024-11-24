12強冠軍賽為中華隊加油 彰化縣府今晚端出爌肉飯配味噌湯

2024世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊再戰日本隊，將再現高潮，彰化縣政府今晚6點起也將在彰化縣立美術館前廣場同步直播賽事，彰化縣長王惠美說，今天有準備彰化名菜爌肉飯配味噌湯號召大家一起來為中華隊加油。

世界12強棒球賽，中華隊挺進日本東京，晉級四強，寫下32年來最佳紀錄，彰化縣府也一連二天在縣立美術館廣場同步直播，邀大家一起集氣為中華隊加油，繼昨晚為球迷們準備壽司、炸雞翅等看球賽必備美食，今晚壓軸賽，縣府繼續出動美食應援。

縣府表示，今晚有彰化爌肉飯知名店家蚵仔仁、阿章、永成、阿欽等提供的限量爌肉飯，晚間6點10分開始領券，7點發放，還有味噌湯、茶葉蛋、銅鑼燒、限量爆米花等，縣長王惠美邀大家一起來吃爌肉飯挺中華隊。

中華隊昨天雖以6比9敗給日本，但雖敗猶榮，今天再接再厲，再次和日本對壘，由於先前中華隊出戰美國隊時，彰化縣政府在直播現場就出動彰化爌肉飯及爆米花「發功應援」，中華隊以8比2大勝美國隊，所以今晚縣府將再端出幸運美食爌肉飯助陣，球迷們也很期待，直稱「今晚要爌肉飯配日本美食味噌湯，要把日本吃掉」。