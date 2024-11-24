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南投草屯鎮長補選 藍綠陣營擬近日宣布徵召選將

中央社／ 南投縣24日電

草屯鎮長簡景賢18日驟逝，鎮長職位須補選，12月4日至6日選委會受理登記，由於相關選舉時程緊迫，藍、綠陣營將採徵召方式推出人選，目前已接觸幾名選將，11月底前正式宣布。

簡景賢擔任草屯鎮長第2屆任期未逾2年，依地方制度法第82條第4項規定，須於3個月內完成補選。南投縣選舉委員會昨天公告補選期程，定於民國114年1月18日舉行投票，今年12月4日至6日受理參選人登記，12月20日號次抽籤，明年1月8日至17日為競選活動期間。

簡景賢為國民黨籍，面對草屯鎮長補選，藍、綠都會派出選將，外界認為當地選區（草屯鎮、中寮鄉）國民黨籍南投縣議員李洲忠及唐曉棻、民進黨縣議員蔡銘軒、以無黨籍當選縣議員的簡賜勝，都是可能角逐人選；也有居民期待前民進黨籍草屯鎮長洪國浩回鍋參選。

國民黨南投縣黨部主任委員楊麗川今天接受中央社記者訪問表示，由於時間緊迫，將徵召當地合適的國民黨縣議員參選，經接觸目前以李洲忠、簡賜勝較有意願，大家有共識推出對草屯發展最優質人選，這兩天會公布；簡賜勝具國民黨籍，只是以無黨選縣議員。

民進黨南投縣黨部主任委員陳玉鈴接受中央社記者訪問說，22日召開臨時執行委員會討論參選人遴選辦法，也會徵詢有意願者，由於距離登記參選時間很短，目前傾向採直接徵召；有關可能出線人選，外界會有看法，她不便直接說，但11月底前會正式宣布。

南投縣選舉 國民黨 議員

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