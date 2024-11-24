台中電競嘉年華「雙現場」登場 串聯多元電競體驗

台中電競嘉年華昨天起2天熱鬧登場，延續雙現場方式，分別在弘光科技大學及一中商圈水利大樓前廣場進行，台中市運動局代理局長游志祥邀民眾參與，期盼電競運動成為市民生活的一部分。

游志祥說，台中電競嘉年華在市長盧秀燕致力推展下，連辦6年，獲得民眾回響，電競競賽也屢創佳績，2021年全國運首次辦理電競賽事，台中代表隊就奪下2金1銀；去年杭州亞運電競代表隊，台中市選手洪浩軒、王柏智、王金弘也獲得銅牌，表現優異。

運動局表示，這次賽事「英雄聯盟校園盃」和「傳說對決市民盃」總冠軍戰，在弘光科技大學電競館終對決，四強隊伍分別是「英雄聯盟」的滴西基欸、鵝鵝小騎士騎士團、UCH和夢還沒醒，以及「傳說對決」的郭柏駿、黎明企鵝、戀愛腦劉佑佑、WLSH，爭奪總獎金24萬元的榮譽。總冠軍將與嘉賓職籃啦啦隊組成的「FUN電女孩戰隊」及來自台中的「ANK Gaming」電競職業戰隊表演賽。