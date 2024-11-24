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睽違5年！南投再邀重慶銅梁火龍登台 初步規畫曝光
中國非物質文化遺產之一的「重慶銅梁火龍」2017年首度到台灣在南投燈會演出，磅礡氣勢，震撼全場，一砲而紅，連年吸引上萬民眾觀賞；2020年因疫情喊卡、兩岸關係緊縮等影響未再登台。經南投縣積極規畫邀請，明年可望來台演出。
中國重慶銅梁火龍、陝西安塞腰鼓、詩畫浙江燈彩藝術等皆被中國國家文化部定為非物質文化遺產，其中擁有上千年歷史、有「天下第一火龍」美譽的銅梁火龍，2017年首度受邀來台，並在南投燈會進行多場展演，精采演出成全台焦點。
由於，重慶銅梁火龍是將生鐵燒熔成溫度達1500度鐵水，現場團員兩兩一組拋接拍打炙熱鐵水，被打散的鐵水噴濺在空中形成烈焰火花，猶如低空煙火絢爛奪目，2隻火龍穿梭其中，磅礡氣勢，震撼全場，一砲而紅，觀看人次場場爆滿。
而因重慶銅梁火龍受到廣大民眾喜愛，甚至被稱為「是南投燈會最不能錯過的表演」，縣府為此連3年邀他們在元宵期間來台展演，但2020年因中國爆發新冠肺炎疫情，禁止對岸人士來台交流，只好喊卡，後受兩岸關係緊縮影響也未再登台。
不過，自2020年起、睽違了5年的重慶銅梁火龍，明年可望再次登台演出。據了解，南投縣政府今年著手積極規畫邀請銅梁火龍團隊到南投燈會展演，近期正加緊辦理相關申請程序，盼循往年來台文化交流模式在明年元宵期間到南投演出。
對此，縣府證實，今年有邀請重慶銅梁火龍到南投演出，也與對岸表演團隊接洽，現正加緊準備相關資料，待資料完備就會馬上送中央單位審核，順利的話，希望能在明年南投燈會期間表演，若趕不上仍會安排其他日期演出，讓民眾一飽眼福。
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