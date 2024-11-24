旅法廚師「阿辰師」帶英籍妻落葉歸根 「中山招待所」推里昂法式料理

台中旅法廚師「阿辰師（周胤辰）」也是知名的YouTuber，擁有56萬個訂閱者。因為旅法多年想要落葉歸根，加上英籍妻子很喜歡台灣，兩人近日決定回台定居，並想把法國菜進一步的介紹給台灣，讓更多人品嘗法國料理。他也立即受到台中知名餐廳「中山招待所」邀請，有4天的客座餐宴，一饗台中的饕客。

阿辰師是台中沙鹿人，11年前到法國學語文，接著進入當地的廚藝學校學廚藝，後來取得廚師資格，曾在法國料理廚神保羅‧博古斯（Paul Bocuse）旗下、位於里昂的L'Institue 餐廳擔任廚師。他做菜的特色，在於經常會把台灣元素加入法式料理，征服當地法國人的胃。

例如，保羅‧博古斯發明了大家熟知的酥皮濃湯，他則會以台灣出產的烏魚子取代松露，做出台灣版的酥皮濃湯，並以此向保羅‧博古斯致敬。甜點「台中-巴黎布雷斯泡芙」則是用台中著名的芋頭和地瓜做成慕斯，取代原本的榛果焦糖醬。

因為經常透過網路平台無私拍攝做菜過程，帶領觀眾認識法國料理，還參在當地公益活動，並帶領台灣旅法廚師共同推出台灣料理的影片。因此被當地媒體讚賞為「里昂的亞洲大使」。

阿辰師說，因為是台中沙鹿人，所以回台的第一步，就是想結合台中當地的法式餐廳推出料理。並因此理念，在和曾連續4年獲米其林推薦的「中山招待所」主人戴勝堂談過之後，受戴勝堂之邀，下個月5日起，在中山招待所推出連續4天的客座餐宴，以一饗台中的饕客。

阿辰師說，愈高檔的料理，開胃小點也就愈多，因此，此次推出的料理，每人都會有兩份的小點。而且，里昂的法式料理會讓客人充份吃飽，料理也絕對是豐盛的。而且，用餐希望不拘小節，因特別的提供筷子，要讓客人吃的自然、愉快。當然，烏魚子酥皮濃湯也是其中一道重要的餐點。