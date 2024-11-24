台中地檢署搭全民瘋棒球 檢察長昨洲際棒球場開球宣導
世界棒球12強賽，中華隊今晚將與日本競逐冠軍，國人齊心支持，台中地檢署也與中華職棒大聯盟合作，昨天趁台中洲際棒球場舉辦「亞洲冬季棒球聯盟」開賽日，由檢察長張介欽擔任開球嘉賓，也辦理理「檢察出擊、詐騙出局」宣導活動。
台中地檢署表示，此次活動得以順利促成，需感謝中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、副秘書長蔡克斯、王惠民支持，藉由近年來職業棒球運動蓬勃發展，中檢透過「防制職棒不法事件小組」，由主任檢察官洪國朝擔任窗口，協助聯盟、球隊辦理法治教育，遏止不法犯罪介入，更辦理大型反詐宣導，攜手守護民眾財產安全，共同響應社會責任。
台中地檢署指出，有鑑於詐騙案件居高不下，造成民眾財產巨大損失，希望藉由此次活動宣示政府打擊詐騙決心、強化國人反詐、識詐意識。另將常見的詐騙手法製作成手拿牌，讓民眾一望即知，與台中市警察局、第五警分局在球場設立攤位，近距離與球迷進行有獎徵答、打卡贈送宣導品等活動，互動熱絡。
台中地檢署檢察長張介欽呼籲，詐騙手法五花八門，民眾接到不明訊息或參與投資群組需提高警覺，避免掉入詐騙陷阱，未來並將持續與各界合作，提升全民防詐意識，為詐騙減害共同努力。
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