南投觀音瀑布封閉2年修不好挨轟 最快明年中完工

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，2年多前因豪雨致災後封閉整修，縣議員林芳伃質疑，縣府每年挹注經費修繕，修到現在卻仍無法開放，效率低落。觀光處表示，因該處地質脆弱，施工又遇颱風受災，已加緊趕工，最快明年中完工。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛霧社的重要道路，沿線有觀音、彩蝶及夢谷瀑布，景致優美，享「埔霧三瀑」美譽；其中，觀音瀑布共分3層，最上層落差約60公尺，水勢壯闊磅礡，為三瀑之首，常有民眾踏青健行，是當地人氣景點。

但縣議員林芳伃指出，觀音瀑布所在位置交通便利，且循步道往返不到1小時，就能欣賞飛瀑美景，入夏吸引遊客避暑觀瀑，平時則常有居民登山健身，但前年起開始封閉整修，連年投挹注經費修繕，卻是修到現在仍無法開放，地方抱怨。

縣府表示，因觀音瀑布周邊地質較脆弱，2022年3、4月間豪大雨釀災，其步道多處邊坡坍方或倒木，基於安全封閉，禁止遊客進入，並向中央爭取逾1800萬元整修改善，但施工時又遇去年卡努風災、今年0403強震受災，工程因此延宕。

觀光處長陳志賢提到，經專家會勘認為，觀音瀑布邊坡陡峭，地質較脆弱，易因天災氣候坍方落石，而步道狹窄，閃避空間不足，恐危及遊客安全，縣府為此全面性規畫，除提升步道設施及安全性，連同台14線旁停車場、公廁也一併改善。