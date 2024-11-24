台中連發3天「物調券」引市場排隊之亂？經發局回應了

台中市議員關心市府本月21日至23日連發3天「物調券」，引發市場排隊亂象，無益於提升經濟，痛批是「盧媽媽式討好式行政作為」，要求市府應審慎檢討。經發局回應，物調券振興經濟，是經多方審慎評估發放規畫。

台中市議員陳淑華質疑，疫情期間為振興基層經濟，應急發放市場券，台中市落後三年，還每年發放物調券，痛批是「盧媽媽式討好式行政作為」，只有發放當天出現購買潮，沒有提升回購率，還造成排隊亂象，市府應審慎檢討，擬定完整配套，才是對基層經濟有幫助。

陳淑華指出，物調券發放亂象叢生，有阿公阿嬤帶孫子為100、200元，一早排隊占位子、甚至許多行動不便長者排隊時出現爭執；此外，凌晨排隊人龍堵住民宅出入口，以及交通的困擾、噪音等。發放物調券過於老套，缺乏配套，造成排隊亂象。

陳淑華指出，台中市政府應創造誘因，刺激基層經濟的消費，只發物調券恐太薄弱，市府花大錢應有新創的做法，讓市民樂於消費，以黃仁勳來台，對台北夜市、基層店家有龐大的行銷，更甚者有黃仁勳美食地圖、夜市的行腳，市府應有更深層次的作法。

經發局說明，物調券與中央政府疫後強化經濟所推普發現金政策一樣，都是短期內能有效振興地方經濟的政策，透過民眾負擔一半的費用，鼓勵民眾外出消費，並帶動商家的營業額，從去年到今年總共五波的發放，深受民眾與商家的好評。

經發局指出，另外，市府會持續著重市場、夜市、商圈等基層商家的軟硬體改善，提升商家的競爭力與服務，同時會考量台中整體經濟狀況，以及商家的營業所得、稅收情形、人潮多寡等因素，審慎評估物調券相關發放規畫。