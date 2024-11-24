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台中購物節抽出3百萬現金得主…2得主住北屯1人住彰化

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中購物節「破百億加碼抽」，市長盧秀燕昨（左三）現場call out 3名百萬現金得主。圖／台中市政府提供
台中購物節「破百億加碼抽」，市長盧秀燕昨（左三）現場call out 3名百萬現金得主。圖／台中市政府提供

台中市北屯區是台中人口最多的行政區，台中購物節「月月抽百萬」、「破百億加碼抽」，昨由市長盧秀燕抽出並call out 3名百萬現金得主，結果其中有2名得主住北屯。

經發局說明，第一位是北屯區蔡小姐在旅行社消費約五萬元，接到電話直呼「真的中獎了」，並表示會做公益；第二位北屯區莊先生消費保健食品約7萬元，還沒想好要怎麼運用；第三位是住彰化、在台中工作的范姓護理師，在新光三越百貨消費約1萬元，得知中獎後很淡定，表示會好好思考如何運用。

台中購物節消費登錄金額累積達到140億元，經發局昨、今兩天在西區市民廣場舉辦特色市集活動，市長盧秀燕昨抽出3名百萬現金得主並call out。

盧秀燕說，只要在台中店家消費，無論實體或線上通通可登錄，月月抽百萬下個月也還有；另消費登錄金額每破100億元，市府就加碼抽1個百萬現金獎，且除百萬獎項外，還有周周抽10萬元、天天抽3000元現金，歡迎大家繼續消費，祝大家中獎。

「拚經濟、拚經濟又拚經濟！」盧秀燕說明，台中自六年前開辦購物節，消費登錄金額就是第一名，因為獎項優渥，最大獎是一間房子、現金獎名額逾6萬個，且獎項3000元起跳，如去年消費登錄金額328億元、抽出百萬得主7人。近年台中積極推動購物節、鍋烤節、物調券、各商圈振興活動等，台中的經濟在中央評比下六都第一。

經發局長張峯源表示，此次市集活動不僅有來自台中在地品牌的特色商品、手工藝品與伴手禮等豐富品項；參與市集的店家響應購物節，推出買一送一、滿額贈禮、商品組合優惠價、市集限定快閃優惠價等，民眾在攤位消費，均可登錄台中通APP。

經發局統計，至昨日民眾登錄約1856萬張發票及收據，台中通APP下載次數突破270萬次，最新資訊請查詢台中購物節官方臉書。

台中購物節「破百億加碼抽」，市長盧秀燕昨（右二）現場call out 3名百萬現金得主。圖／台中市政府提供
台中購物節「破百億加碼抽」，市長盧秀燕昨（右二）現場call out 3名百萬現金得主。圖／台中市政府提供

盧秀燕

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