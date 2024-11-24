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鳥嘴潭供水不穩路未修 草屯民怨

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
烏溪鳥嘴潭人工湖主要供應彰化縣民生用水，南投縣自來水普及率卻不足。圖／本報資料照片
烏溪鳥嘴潭人工湖主要供應彰化縣民生用水，南投縣自來水普及率卻不足。圖／本報資料照片

南投縣鳥嘴潭人工湖完工後，主要供應彰化縣用水，在地的草屯鎮民用水反而出現水壓不足問題，工區周邊道路也未修復，縣議員簡峻庭批評，水利署未回饋南投縣，反而影響環境和居民生活，中央再不改善，不排除發動抗爭維護權益。

水利署中區分署回應說，鳥嘴潭人工湖施工期間依環評辦理環境監測，並配合南投縣環保局要求加強工區揚塵防治及道路清掃，降低施工影響，湖區將種植喬木、灌木，可改善揚塵；自來水公司將新建草屯淨水場，每天出水5萬公噸，取代原有地下水，應可解決用水尖峰期間自來水壓不足問題。

鳥嘴潭人工湖利用烏溪流域草屯段，截水而成，容量達1450萬公噸，每天可供應25萬噸民生用水，其中21萬公噸供應彰化，4萬公噸供應草屯。

簡峻庭說，中央在草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，南投縣全力配合，但興建過程中，開挖烏溪河床、堆積大量土方，加上砂石車川流不息，工區和周邊道路煙塵滾滾，讓居民飽受困擾。

他說，鳥嘴潭人工湖經費高達200多億元，號稱是南投縣最大的工程建設，但主要用於彰化縣，水利署不僅沒給草屯鎮回饋，行政院前院長蘇貞昌會勘鳥嘴潭時，說要拓寬施工和產業道路，至今也沒兌現。

另外，許多草屯鎮民的自來水供應不增反減，還要自己裝馬達加壓，向中央反映，只說會幫忙更換水管，仍未改善，甚至部分地區無自來水可用，而且草屯處於水源區，農業和經濟開發還會受限，沒有受益、只有受害，希望縣府向中央反映改善，否則只能被迫上街抗爭。

南投縣 鳥嘴潭人工湖

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