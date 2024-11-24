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埔里農莊開發案 居民赴中友抗議

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
南投縣埔里鎮民質疑中友百貨投資的埔里農莊破壞生態，昨天前往台中中友百貨前拉白布條抗議；中友百貨聲明表示，不實指控將訴諸法律追究。記者趙容萱／攝影
南投縣埔里鎮民質疑中友百貨投資的埔里農莊破壞生態，昨天前往台中中友百貨前拉白布條抗議；中友百貨聲明表示，不實指控將訴諸法律追究。記者趙容萱／攝影

中友百貨投資的埔里農莊近年在南投縣埔里鎮山區大型開發，部分居民質疑破壞生態，昨天前往台中中友百貨前拉白布條抗議，並揚言抵制；中友百貨聲明表示，呼籲回歸理性訴求，不實指控若損及商譽信用、營運，將訴諸法律追究。

守護台灣白魚永續棲地自救會發言人林宥岑說，十年來推動茭白筍友善農業，成功復育台灣白魚，埔里農莊在上游開發，破壞山林，還要興建旅館度假村，抽取地下水及排放汙水，恐衝擊茭白筍產業及台灣白魚棲地。

監督施政聯盟許心欣質疑，埔里農莊負責人劉佳穎是中友百貨劉福壽的女兒，在埔里買了三、四百公頃的山坡地，違法挖填山坡開路，遇雨已造成溪水泥流，未來更將衝擊下游社區及生態。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴質疑，埔里農莊破壞埔里好山好水，中友百貨和埔里農莊脫不了緊密關係，呼籲中友負起企業社會責任，暫緩開發、恢復山林原狀，並重新檢討規畫。

中友百貨發聲明表示，埔里農莊為中友百貨投資的公司，為獨立的法人公司，所有營運及相關事宜皆委由專業經理人規畫經營，中友百貨支持並尊重埔里農莊以永續農業為事業發展願景。

埔里農莊公司表示，在南投縣申請非都市土地開發計畫案都依合法程序辦理，絕無規畫廢水排入白魚棲息地、汙染農業灌溉水等情形，對於無端諸多指責並非屬實，所有申請程序依法辦理。

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