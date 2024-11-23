白天黑夜都熱鬧 台中大雅「2024藝家人」湧人潮

台中市大雅區公所今天下午到晚上，在台中市原住民文化館戶外廣場舉辦「2024藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，活動以「原住民、客家、漢人」多元共融為主題，從白天到黑夜都很熱鬧。

立委楊瓊櫻、台中市議員吳呈賢及吳建德支持與積極爭取經費，促成今天這場充滿文化魅力與社會意義的盛會；活動以「原住民、客家、漢人」多元共融為主題，大雅區長林麗蓉邀請原住民、客家及在地社區團體共同演出，現場青農市集、社區成果展、文創攤位及豐富摸彩活動吸引許多民眾熱情參加。

今天活動在三和社區薩克斯風班的樂聲中揭開序幕，客家大旗舞班、薪韻文化藝術團、忠義社區土風舞班、台中市原住民族文化關懷協會、大雅社區太鼓隊等團隊，輪番獻上精彩演出，展現各族群的文化，壓軸登場，是金曲、金鐘雙料得主原民之星沈文程精彩演唱。

立委楊瓊瓔表示，台中市在推動族群融合上取得顯著成果，市府積極營造幸福社區，展現宜居城市的多元魅力，讓不同族群能夠和諧共處，共同打造溫暖的生活環境。

市議員吳呈賢表示，這次活動選在忠義里舉辦意義大，率先推動族群融合，也讓多元文化在地方扎根，活動圓滿成功，他期待未來能延續這樣的努力，讓融合的價值在每個角落發光發熱。

市議員吳建德說，族群融合需要以理解和包容為基礎，忠義里的活動成果顯而易見，提供良好的示範。他希望未來能將這樣的理念推廣至本市更多地區，讓融合的精神更廣泛地延伸開。

台中市民政局長吳世瑋表示，族群融合沒有界限，透過大家的攜手努力，促進了彼此的團結，也為臺灣的發展注入更多力量，共同邁向更美好的未來。