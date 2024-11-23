12強賽／「福將」彰化爌肉飯再應援 希望明晚克日奪冠

2024世界12強棒球賽，彰化縣政府今晚在縣立美術館廣場前現場直播中華隊出戰日本隊比賽，提供限量美食壽司、炸雞翅、紅豆湯等給加油民眾，明晚冠亞軍賽再戰日本，縣府將再祭出之前對戰美國隊應援成功的彰化爌肉飯。

雖然今晚的氣溫低，仍阻擋加油民眾的熱情，直播現場來了超過500人，彰化縣長王惠美到場帶領大家高喊「安打安打，全壘打」，儘管中華隊一路落後日本，但大家如同球員一樣，永不放棄，現場情緒隨著中華隊的表現而起伏。

縣府也很貼心提供限量壽司、雞翅、紅豆湯及關東煮，在緊張情緒中，讓大家一邊加油，一邊品嘗美味，吸引民眾大排長龍領取。