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12強賽／「福將」彰化爌肉飯再應援 希望明晚克日奪冠
2024世界12強棒球賽，彰化縣政府今晚在縣立美術館廣場前現場直播中華隊出戰日本隊比賽，提供限量美食壽司、炸雞翅、紅豆湯等給加油民眾，明晚冠亞軍賽再戰日本，縣府將再祭出之前對戰美國隊應援成功的彰化爌肉飯。
雖然今晚的氣溫低，仍阻擋加油民眾的熱情，直播現場來了超過500人，彰化縣長王惠美到場帶領大家高喊「安打安打，全壘打」，儘管中華隊一路落後日本，但大家如同球員一樣，永不放棄，現場情緒隨著中華隊的表現而起伏。
縣府也很貼心提供限量壽司、雞翅、紅豆湯及關東煮，在緊張情緒中，讓大家一邊加油，一邊品嘗美味，吸引民眾大排長龍領取。
中華隊最後雖然以6比9敗給日本，明天晚上再戰日本的冠亞軍賽，才真正受到國人期待。由於中華隊日前出戰美國隊時，彰化縣政府在直播現場，動用彰化爌肉飯及爆米花發功應援，中華隊以8比2打「爆」美國隊，明晚再戰日本，將再祭出「福將」彰化爌肉飯應援，還請大家喝日本美食之一的味噌湯。
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