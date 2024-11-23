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12強賽／冠軍戰最大場直播在台中 明嗑太陽餅力挺中華隊
世界棒球12強複賽今晚台日大戰，台中市政府在「運動聖地」府前廣場直播賽事，市長盧秀燕特別準備台中名產「太陽餅」，吸引逾萬人湧入，「吃爆太陽餅，嗑日挺中華隊！」明日冠軍戰繼續直播，現場發太陽餅及台灣茶應援為中華隊加油。
盧秀燕說，全國最大的直播場地在台中，歡迎民眾一起為中華隊加油！運動局說明，恭喜中華隊晉級冠軍戰，創下我國在棒球三大賽的最佳戰績，明天府前廣場會繼續直播，歡迎市民朋友繼續到現場一同見證榮耀時刻。
運動局指出，中華隊表現精湛，日前以8比2的比數擊敗強敵美國隊取得首勝，而其中敲出關鍵安打的江坤宇，就是台中地主隊中信兄弟職棒的優秀選手，是台中的驕傲，這也顯示台中棒球培育有成，台灣棒球傲人的成績榮登國際舞台，台中市與有榮焉。
運動局代理局長游志祥表示，盧秀燕上任後積極打造「酷城市」、「酷運動」，日前更宣布此次賽事中華隊獎金加碼為冠軍70萬、亞軍50萬、季軍30萬元，強調對英雄的鼓勵要及時，以實質的行動激勵中華隊。
運動局說明，明日的冠軍戰更是至關重要，現場將限量發送太陽餅及台灣茶，美食應援為中華隊加油，提醒民眾前來時可搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，抑或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車YouBike前往，市府周邊設有多處YouBike車位可供停放，歡迎民眾多多利用。
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