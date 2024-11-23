台中這家醫院親子日響應淨零永續 獎品也走環保風

中國醫藥大學附設醫院「淨零永續綠生活親子日」今登場，利用親子日募集60攤位，包括偏鄉小農蔬果、輕食點心等，還穿插彈力帶等衛教攤位，並特別設置充氣溜滑梯，連獎品響應淨零永續，有40輛自行車，吸引親子參與。

院長周德陽說，醫院是高碳排產業，院方也與台灣永續能源研究基金會TAISE簽署「醫院永續發展倡議書」，響應聯合國SDGs永續發展目標，在TAISE指導下，院內吃電怪獸之一的電梯陸續更換為可化動能為電能的節電電梯。

他指出，為實踐董事長蔡長海「以員工為重」幸福職場理念，這場活動讓親子有機會了解偏鄉農產品的珍貴與永續價值，並扎根永續發展理念，讓孩子們成為綠色地球的守護者。

行政副院長楊麗慧說，中國附醫四年前推動環境永續活動，每年回響熱烈，今年更擴大規模，並且將場地移至中正公園大草皮，吸引員工家庭和社會大眾的參與。現場結合趣味遊戲，讓孩子學習以行動減少碳足跡，讓綠色永續理念融入日常生活；也結合台中偏鄉農產品攤位介紹，讓孩子認識永續農業價值，支持在地農業，以行動推動環保與綠色消費。

現場也放置氣墊樂園，還有科室在現場透過舉重、彈力帶教導民眾相關衛教，參與的員工說，天氣晴朗可以帶著小朋友一起紓壓，現場佳惠員工更有打卡送200元園遊券活動，讓大家有吃有買又有玩，一掃醫療現場分秒必爭緊張的氛圍。