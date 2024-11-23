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劉素如「心之所向」油畫創作展開幕 盧秀燕到場祝福

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）出席女藝術家劉素如（右）「心之所向」油畫創作展開幕式，並且帶來祝福。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）出席女藝術家劉素如（右）「心之所向」油畫創作展開幕式，並且帶來祝福。圖／台中市政府提供

台中在地女藝術家劉素如「心之所向」油畫創作展，今在大墩文化中心大墩藝廊盛大開幕，共出34幅近作，市長盧秀燕到場，帶來祝福，會場貴賓雲集。劉素如慨捐作品「仰望」給台中市立美術館典藏。

劉素如為台中市第一屆薪火相傳美展油畫類藝術家，也是總太集團主席吳錫坤的夫人，自幼生長於台中市新社區，受到大自然熏陶，奠定深厚的藝術底蘊。

盧秀燕特別穿上世界12強棒球賽超級循環賽中華隊服裝，率領包括副市長鄭照新、文化局長陳佳君、都發局長李正偉、經發局長張峯源、法制局長李善植等市府團隊到場祝賀劉素如畫展成功。

盧秀燕說，劉素如是女性藝術家中的佼佼者，天生擁有藝術細胞，創作追求自然，心隨筆走、筆隨心走，展現出藝術創作的成熟與自在。

中部美術協會榮譽理事長倪朝龍表示，劉素如作品題材源自於幻化無窮的大自然景觀，這次展出作品「仰望」巧妙遊走於抽象與具象的微妙界線之間，推薦將此件作品捐贈市府，將藝術作品作為共同資產與大眾共享，豐富藝文場館的典藏，期待創造出更多文化美好感受。

文化局說，劉素如多次受邀參與台中市文化局主辦的女性藝術家邀請展及當代藝術家邀請展，並多次在南投美展、屏東美展、大墩美展、中部美展及台灣國展等美術競賽獲獎，更曾連兩年獲全國百號油畫大展優選。

更多展覽資訊歡迎至大墩文化中心官網 www.dadun.culture.taichung.gov.tw 查詢。

女藝術家劉素如與作品「月隱山林」合影。圖／台中市政府提供
女藝術家劉素如與作品「月隱山林」合影。圖／台中市政府提供
女藝術家劉素如（左）與夫婿總太集團主席吳錫坤（右）合影。圖／台中市政府提供
女藝術家劉素如（左）與夫婿總太集團主席吳錫坤（右）合影。圖／台中市政府提供
女藝術家劉素如慨捐作品「仰望」，給台中市立美術館典藏。圖／台中市政府提供
女藝術家劉素如慨捐作品「仰望」，給台中市立美術館典藏。圖／台中市政府提供

台中市 文化局 藝術家

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