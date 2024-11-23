開發埔里農莊遭民眾質疑破壞山林 業者回應了

中友百貨投資的埔里農莊近年在南投縣埔里鎮大型開發案，引起居民質疑破壞生態、搶水、威脅下游白魚棲地等，今集結在台中中友百貨前拉白布條抗議，並揚言抵制；中友百貨聲明表示，不實指控將採法律訴究行動。

中友百貨呼籲，大眾理解並回歸理性訴求，切勿傳達任何錯誤或誤導性的訊息及不實指控，更不得藉此影響本公司日常營運，倘有以上情事，損及本公司商譽信用、營運，本公司將採取法律訴究行動，以維護本公司及股東最大權益。

守護台灣白魚永續棲地自救會發言人林宥岑說，十年來推動茭白筍友善農業，成功復育台灣白魚，她質疑上游竟遭埔里農莊圈地開發，違法破壞山林，未來還要再興建旅館渡假村開發案，恐抽取地下水及排放汙水，衝擊茭白筍產業環境及台灣白魚棲地的完整性。

監督施政聯盟許心欣質疑，埔里農莊負責人劉佳穎是中友百貨劉福壽的女兒，在埔里買了三、四百公頃的山坡地，山上開發，山下遭殃，違法挖填山坡開路，遇雨已造成溪水泥流，未來更將衝擊下游社區及生態，監督施政聯盟聲援居民的抵制行動。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，她是中友百貨資深消費者，質疑埔里農莊破壞埔里好山好水，中友百貨和埔里農莊脫不了的緊密關係，拒絕成為破壞山林的幫凶，並呼籲中友負起企業社會責任，暫緩開發、恢復山林原狀，並重新檢討規畫。

中友百貨今聲明表示，埔里農莊為中友百貨投資的公司，為獨立的法人公司，所有營運及相關事宜皆委由專業經理人規畫經營，中友百貨支持並尊重埔里農莊以永續農業為事業發展願景。