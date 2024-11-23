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彰化辦特殊教育表揚 王惠美肯定獲獎人克服障礙

中央社／ 彰化縣23日電

彰化縣政府今天舉辦特殊教育表揚大會，6種獎項共有68校、169組師生獲肯定，彰化縣長王惠美說，恭喜獲獎師生，有學生克服障礙用心學習，也有教師、學生無私為他人協助付出。

響應國際身心障礙者日，彰化縣政府今天在田尾國中舉辦園遊會暨特殊教育表揚大會，王惠美出席表揚特殊教育評鑑績優學校、守護天使等6種獎項共68校169組優秀師生，及20個評鑑績優身障服務單位，園遊會除各式美食攤位，還有輔具維修、義剪、視障按摩等。

王惠美致詞說，感謝溪湖鎮湖北國小「守護天使」陳祈睿、黃千津守護腦性麻痺同學安安（化名），陪伴安安學樂器、上專屬體能課程，展現無私的愛及同儕情誼；溪州鄉成功國小學生王晨熙克服障礙，積極融入課堂活動並參加全國性客語戲劇表演獲優等，很不容易。

會中也辦理高頂復康巴士捐贈儀式，王惠美致謝可洲企業股份有限公司、李建輝興業股份有限公司、富宇建設、蘇冠瑀女士及怡宏企業有限公司、嚴慶峰先生，總共捐贈5輛高頂復康巴士，總價值約千萬元，造福更多鄉親，也盼藉此吸引更多善心企業一起關心弱勢。

王惠美說，縣內目前有75輛小型復康巴士、2輛大型復康巴士，每年約25萬人次使用，由於車輛有使用年限，因此縣府2019年至今陸續汰換61輛復康巴士，價值上億元，除這次獲贈5輛車，預計明年再增加3輛復康巴士，歡迎預約搭乘，假日、晚間皆有營運。

巴士 王惠美

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