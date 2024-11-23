彰化6年汰換上億元復康巴士 今獲捐5輛縣長祝福捐贈者「賺千萬倍」

彰化縣每年逾25萬人次使用復康巴士，車輛耗損汰換率高，縣政府今獲捐5輛高頂復康巴士，價值合計千萬元，縣長王惠美感謝善心公司企業和人士，同時祝福「捐越多賺越多，賺得千千萬萬倍。」善行義舉能得到更多迴響。

縣政府在田尾國中舉辦國際身心障礙者日相關活動，社會處安排5輛高頂復康巴士捐贈儀式，捐贈單位和人士出席，其中一名捐贈者廖惠美與縣長王惠美同名，王惠美說同名特別感到親切，跟廖惠美合影之外，祝福她的家族福澤豐厚可以關懷更多弱勢民眾。

王惠美表示，彰化縣有75輛小型復康巴士，兩輛大型復康巴士，一年逾25萬人次使用，耗損率高，2019年起至今縣府已汰換61輛復康巴士，價值上億元，這次獲捐5輛復康巴士，預計明年再增加3輛，目前縣內小型復康巴士假日和夜間都服務，期待身障者人士多利用外出，進出平安喜歡。