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提前賞櫻 彰化芬園花卉園區河津櫻盛開8成
入冬了，天氣轉涼，彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的河津櫻盛開，點綴著陸續綻放的洲府枝垂櫻、八重櫻，為園區的櫻花美景揭開序幕，不過，園主張洲府表示，各品種櫻花要齊放，則要等到明年一月底左右。
芬園鄉花卉生產遊憩園區是由神農獎得主張洲府經營，獨到的育種與栽培技術，博得「櫻花張」美譽，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻、桃園4號櫻及平地梅花等 。
張洲府說，河津櫻有兩個花期，目前的花期已開了8成，在一月底開始的花期，會再與其他品種櫻花，一起爭妍鬥豔。
至於洲府枝垂櫻部分，張洲府說，正常花期應在一月底開始，但今年因接連颱風侵襲，枝葉被打掉後，即亂了花期，造成目前園區的枝垂提前開花，現在約開了約2成。
張洲府說，連日天氣轉涼，民眾不妨前來彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區賞櫻，不收門票，賞櫻之餘，也可以買盆栽及農特產品。地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-16號，電話：(049)252-4899。
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