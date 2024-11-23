國際身障日彰化抽獎！身障朋友上台快不了 縣長從容等待

每年12月3日是國際身心障礙者日，彰化縣政府今在田尾國中舉辦園遊會，並表揚特殊教育有功人員及頒發特教獎學金；在園遊飲食攤位陣陣香味中，身障民眾享用美食，提前歡度專屬節日。

縣長王惠美表揚68校、169組優秀師生、20個評鑑績優的身障服務單位；她說，世界各國期待經由國際身心障礙者日喚起社會大眾重視身心障礙者的各項權益，縣政府邀請縣內各身障團體、庇護工場、社福單位到園遊會設攤，分贈1500分的200元園遊券，身障朋友和家屬、民眾可到微光許願牆寫祝福小卡，祈願消除對身障者的歧見。

今獲表揚的特殊有功人員，其中「守護小天使」湖北國小學童陳祈睿、黃千津，志願陪伴腦性麻痺同學，一起學習樂器、上專屬的體能課程，伸出溫暖雙手發揮同儕情誼，得到師長肯定；溪州鄉成功國小王姓學童克服自身障礙，積極融入課堂活動，參加全國性客語戲劇表演榮獲優等佳績，勇敢站出來面對廣大人群，不卑不亢的勇氣非常不容易。

教育處和社會處是今活動主辦單，安排園遊會美食攤位、CRPD探索區、輔具維修區、義剪區、視障按摩區，北斗警分局等單位也到政令宣導區宣導識詐反詐、稅務等政策，現場還有摸彩助興，因參加抽獎的多為身障者，需要更多時間到舞台區，王惠美摸彩時放下趕行程的匆促，都延長等待時間好幾分鐘，表現貼心的一面。