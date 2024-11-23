影／台中文心森林公園設接種站 周末也可打4種公費疫苗

有最美接種站稱號的台中市文心森林公園，今天下午開始至明年1月26日期間，每周六下午1時至5時，及周日上午8時至12時，免預約、隨到隨打，新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，及M痘等4種公費疫苗。若平日需要工作的民眾可利用假日期間前往接種相關疫苗。

承辦的施勝桓小兒科診所院長施勝桓說，文心森林接種站是綜合的接種站，有施打新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，及M痘等4種公費疫苗，場地寬敞，空氣流通，也可減少群聚感染的風險。另外被譽為「火鍋界天花板」的沐明鍋物，與診所合作，配合接種站明天重啟，針對80歲以上肺腺癌末期居家醫療需求長者，特別捐出60個血氧濃度儀，請具備資格的長者帶重大傷病卡等相關證明文件前往接種，即可領取一個，送完為止。