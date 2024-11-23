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台中這家廟關帝爺「坐鎮」今73年宮慶 表揚孝行楷模

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中南天宮今73年宮慶，表揚孝行楷模。圖／台中市政府提供
台中南天宮今73年宮慶，表揚孝行楷模。圖／台中市政府提供

台中南天宮主祀關帝聖君，為台中最大的關帝廟，以高達146公尺的關帝神像「坐鎮」其上聞名，今舉辦73周年宮慶，遵循古禮團拜祈福，邀20名學生代表團訟關聖帝君覺世真經及演唱關聖帝君頌，並表揚80所國中小、109名孝行楷模，弘揚孝道正能量。

民政局說明，台中南天宮創建於1952年，樓高6層，最為人津津樂道是聳立於南天宮樓頂高達146公尺的關帝神像；另民間信仰關聖帝君又被稱為「武財神」，每年都會湧入不少信眾前往求財，主殿更設有超大金元寶，6樓「財神洞」還有12尊財神，讓信眾逐神許願，廟方更找來香港畫家於洞內繪製3D財神畫像，成為打卡景點。

民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕前往致慶。吳世瑋說，感謝南天宮主任委員吳光雄多年來率領全體幹部推廣公益慈善及教化民心的宗教志業，回饋社會、造福地方，並祈求關聖帝君庇佑市政昌隆、市民平安順利，也祝福南天宮神威顯赫、香火永傳。

吳世瑋指出，南天宮長期發揮宗教力量，致力公益慈善及社會教化事業，展現大愛善行，多次榮獲內政部及台中市績優宗教團體；尤其今年4月花蓮大地震，廟方捐助100萬元賑災，並發動志工團隊踴躍團購花蓮農產品，點滴匯聚信眾大愛，為社會貢獻心力。

吳光雄說，南天宮為推動社會孝行風氣，每年頒發「孝行楷模獎學金」，期勉學生鑽研學術之外，延續忠孝節義的傳統美德。南天宮將持續弘揚關聖帝君忠孝節義精神，關懷、扶助弱勢，幫助增進社會溫馨祥和。

民政局表示，感謝南天宮濟助貧困的善行義舉，並積極配合市府各項宗教輔導政策的推動，及對宗教文化傳承的努力，期盼達拋磚引玉之效，讓弱勢群體都能得到好的照顧，並祝福香火繼續興旺、廟運昌隆。

台中南天宮今73年宮慶，表揚孝行楷模。圖／台中市政府提供
台中南天宮今73年宮慶，表揚孝行楷模。圖／台中市政府提供

公益 南天宮 財神

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