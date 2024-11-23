豐原圓環東路逾百棵行道樹遭斷頭式修剪惹議 公路局回應了

台中市豐原區圓環東路沿線上百棵行道樹印度紫檀最近被修剪，愛樹人士質疑這種「斷頭式」修剪方法不當，公路局表示，常接獲民眾反映行道樹太高大，若強風來襲，掉落枝葉恐傷及用路人，才會修剪較多枝葉，下次會請廠商留意。

豐原圓環東路是豐原區交通要道，沿線中央分隔島種植上百棵印度紫檀行道樹，有民眾和愛樹人士最近發現行道樹被修前，只剩枝幹，愛樹人士質疑現在不是颱風季節，修剪樹枝時機不適合，且修剪過頭。

公路局中區養護工程處表示，颱風季期間圓環東路行道樹常有枝葉遭吹落，因枝繁葉茂，民眾反映要修剪樹木，防止倒樹傷人，最近修樹作業立意佳，因為行道樹會長得很快，這次修剪較多，下次會請廠商多加注意修剪的方式，要兼顧樹形和美觀。