彰化「機28」用地變身大型商場 因為這些原因卡住

中友百貨彰化店今年3月動工，與它相距約百公尺、占地3400坪的「機28」用地，縣府循相同開發模式，正辦理都市計畫變更為停車場用地，擬做多目標使用，與中友百貨彰化店串連，帶動周邊商機，不過內政部都委會審查時，對於「機28」開發強度存有疑慮。

彰化市「機28」用地占地約3400坪，土地權屬彰化縣政府及彰化市公所，目前除由衛生局使用外，部分闢為成功停車場，是彰化市難得的大面積腹地。「機28」早期曾計畫新建彰化縣政府部分廳舍及遷建彰化市公所使用，後來因歧見多而不了了之，縣府也一度力邀美商好市多前來設分店，卻因面積不足，無法如願。

不過，縣府仍積極規畫「機28」的開發利用，計畫將機關用地變更為停車場用地，採多目標使用，估計可提供上千個停車位，有效緩解市中心的停車壓力，未來還可以空中或地下街（商場）的廊帶模式，串接中友百貨彰化店，由於周邊緊鄰彰基、秀傳醫院及大埔商圈，可以引資打造大型影城、美食及購物商場，成為娛樂消費天堂，也創造更多就業的機會。

縣政府於2021年12月7日將「機28」都市計畫變更案提送內政部都市計畫委員會審議，上月再召開專案小組審議。據了解，審查委員主要考量到此一機關用地個案變更為停車場用地，未來其實是做為商場等多目標使用，顧慮到恐將衝擊周邊交通及生活品質，要求彰化縣政府補充此案機關用地的需求、開闢情形與現況、變更為停車場的公共性與合理性及周邊停車需求等，再做檢討。