快訊

12強賽Live／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

彰化「機28」用地變身大型商場 因為這些原因卡住

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府正辦理彰化市「機28」機關用地變更為停車用地，將採公共設施多目標開發模式，打造大型影城及購物商場（鳥瞰圖）。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府正辦理彰化市「機28」機關用地變更為停車用地，將採公共設施多目標開發模式，打造大型影城及購物商場（鳥瞰圖）。圖／彰化縣府提供

中友百貨彰化店今年3月動工，與它相距約百公尺、占地3400坪的「機28」用地，縣府循相同開發模式，正辦理都市計畫變更為停車場用地，擬做多目標使用，與中友百貨彰化店串連，帶動周邊商機，不過內政部都委會審查時，對於「機28」開發強度存有疑慮。

彰化市「機28」用地占地約3400坪，土地權屬彰化縣政府及彰化市公所，目前除由衛生局使用外，部分闢為成功停車場，是彰化市難得的大面積腹地。「機28」早期曾計畫新建彰化縣政府部分廳舍及遷建彰化市公所使用，後來因歧見多而不了了之，縣府也一度力邀美商好市多前來設分店，卻因面積不足，無法如願。

不過，縣府仍積極規畫「機28」的開發利用，計畫將機關用地變更為停車場用地，採多目標使用，估計可提供上千個停車位，有效緩解市中心的停車壓力，未來還可以空中或地下街（商場）的廊帶模式，串接中友百貨彰化店，由於周邊緊鄰彰基、秀傳醫院及大埔商圈，可以引資打造大型影城、美食及購物商場，成為娛樂消費天堂，也創造更多就業的機會。

縣政府於2021年12月7日將「機28」都市計畫變更案提送內政部都市計畫委員會審議，上月再召開專案小組審議。據了解，審查委員主要考量到此一機關用地個案變更為停車場用地，未來其實是做為商場等多目標使用，顧慮到恐將衝擊周邊交通及生活品質，要求彰化縣政府補充此案機關用地的需求、開闢情形與現況、變更為停車場的公共性與合理性及周邊停車需求等，再做檢討。

彰化 百貨

延伸閱讀

20:40台南發生規模5.4地震 台鐵5區間降速行駛

反對葉元之民防法修正案 內政部：陷學生安全於險境

彰化電動自行車店樓上隔31房出租 火災釀3死彰檢起訴屋主

12強賽／台美大戰「星星兒」也愛看 自行車環島延後到彰化

相關新聞

彰化「機28」用地變身大型商場 因為這些原因卡住

中友百貨彰化店今年3月動工，與它相距約百公尺、占地3400坪的「機28」用地，縣府循相同開發模式，正辦理都市計畫變更為停...

2張周杰倫會門票壓軸義賣！台中企業募200萬助偏鄉教育

台中市企業人士謝淑麗、高瑜婷昨晚舉辦「愛心匯聚、助力偏鄉教育」慈善義賣晚會，除了餐費共80萬元全數捐出，還選出蔣勳書法等...

丹大部落推生態旅遊、友善農業 今辦「撈撈客chill市集」

林業保育署南投分署輔導丹大部落發展生態旅遊及友善農業，今天在地利遊客資訊站舉辦「撈撈客chill市集」，展現布農飲食文化...

攀樹技能考訓12人拿到證照 林木採種及樹冠層調查助力

為加強人員在森林樹冠層從事林木採種及自然保育等作業安全，林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12...

台中市警局召訓退伍替代役 首期980人沒人到全因山陀兒

因應全民國防，政府為強化國防韌性，今年首度加入警察、消防單位協助召訓，台中市警局原定今年10月至11月底，辦理3期36梯...

公有快充僅4支 台中逾萬電動車爭搶

台中市電動車逾1.1萬輛，公有快充充電樁卻只有4支，民眾陳情快充電樁太少，出現爭搶亂象，市議員呼籲市府增設快充充電樁。交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。