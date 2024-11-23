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丹大部落推生態旅遊、友善農業 今辦「撈撈客chill市集」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
布農族人參與導覽解說能力與接待能量，進行五感體驗深化培訓，讓遊客深入認識部落生活。圖／林業保育署南投分署提供
布農族人參與導覽解說能力與接待能量，進行五感體驗深化培訓，讓遊客深入認識部落生活。圖／林業保育署南投分署提供

林業保育署南投分署輔導丹大部落發展生態旅遊及友善農業，今天在地利遊客資訊站舉辦「撈撈客chill市集」，展現布農飲食文化出發，讓遊客透過體驗細節，感受到更優質的部落生活。

南投縣信義鄉潭南、雙龍、地利及人和等丹大4部落生態旅遊資源豐富，南投分署定期培訓，輔導部落導覽人員解說能力與接待能量，透過感官記憶為著力點，進行五感體驗深化培訓，提升丹大部落的品牌形象。

田姓族人過去在外地製作拼布飾品，回到部落重新檢視布農文化，並將這些元素放入族服、頭飾的創作。透過生態旅ˇ協會組織四個村、凝聚力量，引導遊客認識部落文化，共同維護部落自然資源。

今天的「撈撈客chill市集」共15個攤位，呈現丹大布農部落多元的產業特色如新鮮農產品、段木香菇、烤大豬、手作陶藝及國產材衍生商品展示等。

現場有「龍鬚菜理髮」、「只苦你手—剝苦茶籽」、「贈健康—按摩舒壓服務」、及「雞皮疙瘩不會停—歌手演唱」等主題活動，讓民眾從聽覺、視覺、嗅覺、味覺到觸覺，體驗布農特色旅遊。對於消費滿200元，還可進行「國產材蕨類上板」DIY體驗。

今天的活動由苦茶園綠色保育行動宣言開場，並由金曲歌王沈文程帶動歡迎遊客，並同時舉行經絡保健班培訓成果授證、年度值勤頒獎，一起見證布農族人長期投入生態旅遊服務與友善農業，形成優質綠色經濟產業鏈。

信義鄉丹大部落「撈撈客chill市集」，吸引遊客體驗布農族的部落生活。圖／林業保育署南投分署提供
信義鄉丹大部落「撈撈客chill市集」，吸引遊客體驗布農族的部落生活。圖／林業保育署南投分署提供
信義鄉丹大部落「撈撈客chill市集」，吸引遊客體驗布農族的部落生活。圖／林業保育署南投分署提供
信義鄉丹大部落「撈撈客chill市集」，吸引遊客體驗布農族的部落生活。圖／林業保育署南投分署提供
「國產材蕨類上板」吸引遊客動手體驗。圖／林業保育署南投分署提供
「國產材蕨類上板」吸引遊客動手體驗。圖／林業保育署南投分署提供

南投縣 生態旅遊 綠色

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