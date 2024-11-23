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攀樹技能考訓12人拿到證照 林木採種及樹冠層調查助力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供

為加強人員在森林樹冠層從事林木採種及自然保育等作業安全，林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。

林業保育署台中分署表示，樹冠層工作包含林木採種、野生動植物調查及監測、樹木檢查、枯枝修剪、病蟲害防治等，但林木高度動輒20公尺以上，過去如徒手攀爬、使用工作梯或以打鋼釘的方式攀爬樹木，已不符合目前森林多元工作的安全需求與保育觀念。

為確保人員都能安全並準確地完成森林工作任務，該分署邀請3位國際樹藝協會(ISA)認證攀樹師擔任講師，從繩結應用、樹上採種工具使用，到空中救援與裝備保養，協助林業人員精進攀樹技能及增進作業安全。

為確保人員都能安全並準確地完成森林工作任務，透過筆試與術科考試，考驗人員在攀樹工作的安全認知與操作技能；術科考試以二人一組進行測驗，測驗項目包含投擲、單繩系統架設(SRS)、攀爬、雙繩系統轉換(MRS)及樹上作業等項目，測驗攀樹技能外還考驗二人間默契，讓人員在高聳樹木上能相互照應，是工作安全的重點之一。

這次12名考生全數通過，其中還有3位女生巾幗不讓鬚眉，也在今天成果發表會中授頒攀樹證照，為日後林木採種及樹冠層調查增加生力軍。

林業保育署台中分署表示，該分署人員已應用攀樹技術進行樹冠層珍稀植物、野生動物監測及林木採種等工作，已有成效；為推廣攀樹技術的應用，今天也提供民眾攀樹體驗活動，吸引60位民眾報名，許多小朋友嘗試與樹冠層的親密接觸，有民眾說，首次體驗用不同角度與高度看樹木的樂趣，也了解到樹冠層作業時的難度與刺激，敬佩林業人員的膽識與敬業。

林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供
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林業及自然保育署台中分署辦理為期30小時的攀樹技能訓練，共有12位林業人員訓後通過專業知識及技術測驗取得攀樹證照，今天在東勢林業文化園區舉辦「樹木保護及採種攀樹訓練計畫」成果發表會，頒發結業證書及授證儀式。圖／林業及自然保育署台中分署提供

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