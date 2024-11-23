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台中市警局召訓退伍替代役 首期980人沒人到全因山陀兒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
因應全民國防，台中市警局首次召訓替代役男，第一期因遇到颱風山陀兒，980名退伍替代役停召，第二期昨辦完，報到率有95.5％。圖／台中市警局提供
因應全民國防，台中市警局首次召訓替代役男，第一期因遇到颱風山陀兒，980名退伍替代役停召，第二期昨辦完，報到率有95.5％。圖／台中市警局提供

因應全民國防，政府為強化國防韌性，今年首度加入警察、消防單位協助召訓，台中市警局原定今年10月至11月底，辦理3期36梯次的召訓，不過第一期的召訓時間，因遇到颱風山陀兒，一共980人全部停召，將留待隔年召集，第二期在昨天辦完，報到率有95.5％，預定本月底再辦理第三次召訓。

台中市警局協助全民國防召訓退伍替代役男，原定從今年10月3日起至11月29日止，由警察局辦理3期召集共36梯次3000人，不過第一期召訓日期為今年10月3日、4日，正巧碰上颱風山陀兒侵台期間，台中市宣布2日、3日停班課，市警局因有前置作業需辦理，造成第一期有13梯980人，全部停召，留待隔年召訓。

台中市警局防治科指出，目前第二期是在本月21日、22日舉辦，一共有14梯召訓1180人，實際到訓1127人，報到率為95.5％，召集期間由警察局副局長黃永志，前往豐原警分局督導訓練情形，慰勉工作人員辛勞。

防治科表示，警察局在同一時間，召集台中市民防、義警、義交、社區巡守隊等民力任務隊幹部100人實施緊急救護訓練，讓結訓幹部返回協勤崗位後積極領導所屬隊員，藉以普及自救與緊急醫療觀念，以因應日常緊急事故，投入協助警消單位防災救災。

台中市警局協助內政部辦理全民國防召訓，今年辦理3期3000人召訓，召集對象是台中市各行政區2016至2020年間退役的公共行政、司法、保安警察等役別的替代役備役人員，各梯次排定2天16小時課程。

課程有民防人員權利義務、假資訊識別、自救與互救、防空避難疏散、協助防竊防盜工作要領、警察勤務介紹及協勤要領、道路交通管理處罰條例及協助交通事故處理、無人機操作等8個科目，每科目各2小時，由警察局儲備種子教官實施授課。

因應全民國防，台中市警局首次召訓替代役男，第一期因遇到颱風山陀兒，980名退伍替代役停召，第二期昨辦完，報到率有95.5％。圖／台中市警局提供
因應全民國防，台中市警局首次召訓替代役男，第一期因遇到颱風山陀兒，980名退伍替代役停召，第二期昨辦完，報到率有95.5％。圖／台中市警局提供
因應全民國防，台中市警局首次召訓替代役男，第一期因遇到颱風山陀兒，980名退伍替代役停召，第二期昨辦完，報到率有95.5％。圖／台中市警局提供
因應全民國防，台中市警局首次召訓替代役男，第一期因遇到颱風山陀兒，980名退伍替代役停召，第二期昨辦完，報到率有95.5％。圖／台中市警局提供

台中市 國防 警察

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