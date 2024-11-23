2張周杰倫會門票壓軸義賣！台中企業募200萬助偏鄉教育

台中市企業人士謝淑麗、高瑜婷昨晚舉辦「愛心匯聚、助力偏鄉教育」慈善義賣晚會，除了餐費共80萬元全數捐出，還選出蔣勳書法等十大名品義賣，壓軸為2張周杰倫12月5日首場演唱會門票，起標價1.5萬元，最後拍出7萬元共募得200萬元達標，所得全數捐助偏鄉孩童。

高瑜婷說，她與謝淑麗2023年11月間到屏東枋寮，參加霞光基金會舉辦的百雲有霞生命有光活動，經過與全鄉校長的座談，深切感受到偏鄉孩童教育資源不足，希望能為偏鄉孩童課後銜接教育盡心力，經討論後決定發起慈善義賣活動。

這場慈善義賣晚會在台中林皇宮登場，邀請約百名同好參加，每人出席餐費5000元，現場展示10大義賣品，有名牌包、玉鐲、水晶等，另有名牌包、二手衣、玉鐲、水晶球、飾品等現場義賣。

其中，最受矚目的拍賣會上，蔣勳的書法起標價6萬元，在眾人競標下，最後巴黎珠寶黃照明以10萬元得標，壓軸為2張周杰倫演唱會門票，拍出7萬元佳績。