聽新聞
0:00 / 0:00
2張周杰倫會門票壓軸義賣！台中企業募200萬助偏鄉教育
台中市企業人士謝淑麗、高瑜婷昨晚舉辦「愛心匯聚、助力偏鄉教育」慈善義賣晚會，除了餐費共80萬元全數捐出，還選出蔣勳書法等十大名品義賣，壓軸為2張周杰倫12月5日首場演唱會門票，起標價1.5萬元，最後拍出7萬元共募得200萬元達標，所得全數捐助偏鄉孩童。
高瑜婷說，她與謝淑麗2023年11月間到屏東枋寮，參加霞光基金會舉辦的百雲有霞生命有光活動，經過與全鄉校長的座談，深切感受到偏鄉孩童教育資源不足，希望能為偏鄉孩童課後銜接教育盡心力，經討論後決定發起慈善義賣活動。
這場慈善義賣晚會在台中林皇宮登場，邀請約百名同好參加，每人出席餐費5000元，現場展示10大義賣品，有名牌包、玉鐲、水晶等，另有名牌包、二手衣、玉鐲、水晶球、飾品等現場義賣。
其中，最受矚目的拍賣會上，蔣勳的書法起標價6萬元，在眾人競標下，最後巴黎珠寶黃照明以10萬元得標，壓軸為2張周杰倫演唱會門票，拍出7萬元佳績。
主辦單位統計，這十件拍品和義賣品共募到100萬元，加上餐費捐出80萬元，距離義賣目標200萬元還不足20萬元，最後由善心人士補足，義賣所得將全數捐贈給財團法人霞光社會福利基金會，協助偏鄉孩童課後銜接教育，，能幫助偏鄉孩子活出自我的色彩，也為希望工程盡心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言