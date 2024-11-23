公有快充僅4支 台中逾萬電動車爭搶

台中市電動車逾1.1萬輛，公有快充充電樁卻只有4支，民眾陳情快充電樁太少，出現爭搶亂象，市議員呼籲市府增設快充充電樁。交通局長葉昭甫說，會考量預算、數量和使用需求，今年底充電樁將增加到888支，其中快充增加到95支。

市議員陳俞融指出，她收到許多民眾陳情，公有快充充電樁不足。電動車最需要的是快充，交通局不要只追求設置數量，讓充電樁淪為「為設而設」，而忽視車主需要快充的需求，以免產生更多閒置充電樁。

市議員陳淑華估算，台中電動車超過1.1萬輛，慢充充電樁全部406支，使用率不高，水湳地下停車場還有86支閒置。市府要寬列預算在路外停車場、路邊停車格，吸引民間投資建快速充電樁。快速充電樁的超高壓充電有一定危險，也要有因應作法。

市議員劉士州說，除了公用充電樁，社區大樓也應獎勵興建；市議員江和樹說，電動車最怕沒電，駕駛都會搶快充，還有充飽電占用停車格問題，也需納入管理。

台中市公有停車場充電樁慢充406支，其中最多是西屯180支、其次豐原38支，快充有4支，分別為西屯、西區各2支。駕駛充完電後還占用停車格，已開始擬訂罰則，衡量區位調整快慢充比例，例如商業區停留2到3小時，快充電樁設置多一點，住宅區附近停車場以慢充為多，方便民眾晚上充電。

葉昭甫說，依據中央法規，停車格2%規畫為充電車格，台中市達到全國目標，但台中市永續淨零自治條例設定在10%，市府以年增1%速度，預計2032年達標。關於電動車充電安全，停管處與消防局多次演練，研擬每個場域配置滅火毯，充電樁不會成排布設，並設有間隔距離，避免延燒。