12強賽／台美大戰「星星兒」也愛看 自行車環島延後到彰化

全國15名「星星兒」挑戰自行車環島，今騎到彰化縣埔鹽鄉和溪湖鎮，拿到埔鹽順澤宮限量版冠軍帽，享用溪湖在地美食，彰化縣自閉症肯納家長協會陪騎，護送到彰雲交界的西螺大橋，祝福小勇士完成環島壯舉。

中華民國自閉症總會舉辦「同星協力轉動愛」-星兒自行車環島活動，6組家庭展開11天旅程。車隊隊員從台北市南下，昨夜宿台中市飯店，今途經彰化縣，下午抵達雲林縣，不過星星兒也愛看棒球，為了收看台美棒球大對決，原本預定上午10點到達埔鹽順澤宮，延後到下午1點多才到，參拜順澤宮神祉，獲贈奧運網球男雙金牌「麟洋配」冠軍帽，即由警方提供溪湖派出所吃午餐，小憩後騎往溪湖糖廠。

總會理事長陳惠玲說，「星星兒」自行車長途騎乘活動開辦迄今前後16年，每次參加成員不同，今年是第七屆，一路騎來台北、新竹都下雨，到中部天氣變好，大家越騎越快樂，因隊員從小四到大學，年齡跨距大，車隊拖得比較長，如果民眾看到「星星兒」騎車路過請不吝加油和鼓勵。

一名隊員的家長表示，自行車環島可訓練孩子的毅力、耐力、專注力，成功是不斷地做同一件事並堅持做到，家長相信孩子一定能成功完成環島。