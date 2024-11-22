國際地標+1！盧秀燕：安藤忠雄「童書之森」落腳台中

台中國際地標再加1！市長盧秀燕說，台中市政府經過2年努力，終於從眾多台灣城市脫穎而出，獲日本建築大師安藤忠雄首肯，地點就在台中心臟地帶秋紅谷旁，為孩子打造「童書之森．台中」。她宣布，「童書之森」落腳台中，她透過遠洋連線向安藤忠雄表達由衷感謝。

盧秀燕說，「童書之森．台中」合作契機是安藤忠雄兩年前宣布要為台灣設計一座兒童圖書館，她得知後就決定一定要爭取到，經台中市政府團隊2年來積極爭取，從眾多競爭的縣市中脫穎而出，成為日本海外、東亞第一座「童書之森」，這也是台中第50座圖書館，設計概念圍繞著孩子們感興趣的主題，引導孩童親近探索知識，並培養豐富的創造力，讓閱讀種子在臺中萌芽茁壯。

盧秀燕指出，感謝安藤忠雄肯定台中市推動閱讀建設的績效，同時也感謝忠泰建設董事長李忠義、副董事長李彥良父子檔的協助與聯繫，並且捐款，促成這件美事，並運用都市設計公益回饋，由聯聚建設包括建築、內裝、景觀，以及未來營運經費，特別謝謝聯聚建設，本計畫由安藤忠雄親自參與設計規畫，後續由市府取得用地取得與興建作業，期望在2026年完成圖書館的興建。

盧秀燕說明，台中市政府把台中最精華的地方，秋紅谷旁約1600坪，市值55億元土地，為孩子做事，讓孩子知道讀書珍貴。

今天的發布會上，安藤忠雄與盧秀燕、李忠義等人連線，並共同簽約。安藤忠雄表示，台灣半導體領先全球，但他希望台灣下一代兒童要更加油，不光只是為台灣思考，更要為整個世界擔起責任，剛剛盧秀燕的談話中，他深刻感受台灣中心就是在台中，如何讓台中更受大家矚目，相當重要。

安藤忠雄認為，現在孩子太依賴手機，閱讀成為重要資產，透過閱讀重塑思考模式的世界，所以他才有構想在台灣設立一座兒童未來圖書館「童書之森」，也盼選書能以世界各地能幫助孩子思考的書，靠大家力量蒐集起來，產生良性競爭，讓孩子具有面對未來的能力。只要大家一起努力，將來一定可以讓大家認知到世界的中心在台中。