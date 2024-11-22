AI把普通圖畫變世界名畫 讓彰化田中長者更愛畫畫

彰化縣田中鎮秀和苑日照中心導入AI，長者拉環運動到想放棄停止時，螢幕出現家人加油的影像，長者的畫作和勞作經過AI加持，每件都像世界級大師創作令人驚艷，長者來上課學習興趣大增，也讓登記等待到秀和苑日照中心的長者大排長龍。

田中鎮秀和苑日照中心運作一年，經濟部產業發展署、資策會媒合與科技公司合作，針對提升日照中心工作效率及陪伴長者、促進長者社交與減少焦慮等多項需求，科技公司提出六大創新解決方案，今秀和苑日照中心智慧樂活健康日照遊樂園啟用，長者使用AI設備設施，個個樂得笑呵呵。

秀和苑日照中心入門處的移動機器人負責導覽及指引，減輕工作人力負擔；櫃台AI台語客服機器人「我愛秀秀」可陪伴長者聊天，因具有雙向顯示功能，工作人員也用來向長者或家屬解說日照功能。

「AI健身房」將65吋顯示器升級為100吋，搭配樂齡智造SPOZ智慧體感感測器，一次可讓50名長者進行多元腦力與肢體遊戲，運動時上傳個人的體能資料紀錄肌耐力等資料，作為調整健身的參考數據。AI健腦觸控桌結合85吋顯示器與益智遊戲、多點觸控功能，可供六人同時玩桌遊，訓練長者的反應力、注意力、記憶力與邏輯能力。「AI畫框」可透過自然語言的對話，把長者作品即時生成高品質數位藝術作品，長者因此更熱衷創作。